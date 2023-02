Borussia Dortmund: Star wird jäh ausgebremst – DAS kommt für ihn zur Unzeit

Bei Borussia Dortmund kämpfte Karim Adeyemi in seinem ersten halben Jahr mit Startschwierigkeiten. Seit dem Jahreswechsel zeigt die Formkurve steil bergauf, doch nun wird der BVB-Star jäh ausgebremst.

Karim Adeyemi wird die nächsten zwei Spiele von Borussia Dortmund verpassen. Nach seiner Sperre im DFB-Pokal ist der BVB-Star jetzt auch noch in der Bundesliga zum Zuschauen verdammt.

Borussia Dortmund: Adeyemi muss zwei Mal zuschauen

Stolze 30 Millionen Euro legte Borussia Dortmund im vergangenen Sommer für Karim Adeyemi auf den Tisch. In den ersten Monaten konnte der von RB Salzburg gekommene Angreifer die hohen Erwartungen noch nicht erfüllen. Seit dem Restart in der Bundesliga scheint Adeyemi nun endlich angekommen zu sein.

Gegen Bayer Leverkusen erzielte er am 18. Spieltag seinen ersten Bundesliga-Treffer, gegen den SC Freiburg legte er nun nach. Nach einem überragenden Doppelpass mit Jude Bellingham im gegnerischen Strafraum traf er zur 2:1-Führung für den BVB – inklusive spektakulärem Flic-Flac-Jubel.

Doch auf Flic-Flac-Adeyemi muss der BVB jetzt erst einmal zwei Spiele verzichten. Im DFB-Pokal am Mittwoch (8. Februar) gegen den VfL Bochum fehlt der 21-Jährige wegen einer Rotsperre. In der 2. Runde gegen Hannover 96 sah er im Oktober nach einer Notbremse die Rote Karte und wurde für zwei Pokal-Spiele gesperrt.

Adeyemi auch in der Bundesliga gesperrt

Damit aber nicht genug: Auch beim kommenden Bundesliga-Auswärtsspiel in Bremen wird Adeyemi fehlen. Gegen den SC Freiburg sah er noch vor seinem Treffer in der 27. Minute die Gelbe Karte – seine Fünfte in der laufenden Saison. Damit ist Adeyemi auch gegen Werder Bremen am kommenden Samstag (11. Februar) gesperrt.

Erst in der Champions League gegen den FC Chelsea (15. Februar) kann der Angreifer wieder mitwirken. Für Adeyemi kommt die doppelte Sperre zur Unzeit. Er hatte sich gerade in einen Rausch gespielt.