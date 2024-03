Borussia Dortmund: Nächste schlechte Kobel-Nachricht! Diesmal ist es besonders bitter

Was ist nur mit Gregor Kobel los? Seit dem Jahreswechsel fällt er bei Borussia Dortmund ständig aus – hat immer wieder andere Wehwehchen. Jetzt wackelt auch noch das Bayern-Spiel!

Für den Torwart-Star von Borussia Dortmund wäre ein Ausfall beim Topspiel besonders bitter. Schließlich hat er mit den Bayern noch eine ganz spezielle Rechnung offen.

Borussia Dortmund: Kobel wackelt schon wieder

Dieses Drama nimmt kein Ende: Gregor Kobel stand in diesem Jahr nur in der Hälfte aller BVB-Spiele im Tor. In der anderen Hälfte musste er von Ersatzmann Alexander Meyer vertreten werden. Dieses Szenario droht nun auch im Kracher bei Bayern München.

Am Samstagabend gastiert Dortmund in der Allianz Arena, will erstmals seit zehn Jahren dort was holen. Ob Kobel dabei helfen kann, steht in den Sternen. Nach einer hartnäckigen Grippe, muskulären Problemen und einer Befindlichkeitsstörung plagt ihn nun ein Magen-Darm-Infekt. Das berichtet Trainer Edin Terzic am Donnerstag.

Einsatz in München fraglich

Gerade erst war Kobel frühzeitig von der Schweizer Nationalelf abgereist, nun hat er schon wieder das nächste Wehwehchen. Magen-Darm – Einsatz fraglich. „Er hat die letzten Tage nicht trainieren können, fühlt sich jetzt schon deutlich besser“, erklärt der BVB-Trainer. Beim Abschlusstraining am Freitag wird die Entscheidung fallen, ob der 26-Jährige mit nach München reisen kann.

Ein Ausfall wäre bitter für Borussia Dortmund – und auch für Gregor Kobel persönlich. Nach dem letzten Auftritt bei den Bayern hat er noch eine Rechnung offen. Damals war der BVB stark ins Spiel gestartet. Der Knick, der zur Niederlage führte, ging – und das ist selten – voll auf Kobels Kappe. Nach einem Pass von Dayot Upamecano auf Leroy Sané stürmte er aus seinem Kasten, trat über den Ball, der ins leere Tor rollte.

Wiedergutmachung dürfte ganz oben auf der To-Do-Liste des Schweizers gestanden haben. Ob er die Chance bekommt? Unsicher.