Bayern – BVB: Ausfall droht! Schwarz-Gelb bangt um Star-Spieler

Am Wochenende werden alle Augen des deutschen Fußballs erneut auf die Allianz-Arena gerichtet sein. Der deutsche Rekordmeister empfängt den Vizemeister – Bayern gegen den BVB. Die Rollenverteilung vor dem Spiel ist jedoch ziemlich deutlich: Die Münchener sind der klare Favorit.

Umso bitterer wäre es, wenn Borussia Dortmund in der Partie Bayern – BVB auf einen Top-Spieler verzichten müssen. Derzeit deutet jedoch vieles daraufhin, dass Edin Terzic einmal mehr auf Stammkeeper Gregor Kobel verzichten muss.

Bayern – BVB: Kobel vor erneutem Ausfall?

In den vergangenen acht Bundesliga-Partien musste Schwarz-Gelb gleich fünfmal ohne ihren Stamm-Torhüter auftreten. Zunächst hatte er mit einer Krankheit zu kämpfen und seit einigen Wochen plagen ihn einmal mehr muskuläre Probleme.

In der Länderspielpause hatten die BVB-Bosse die große Hoffnung, dass die Blessur komplett ausheilt und Kobel gegen die Bayern wieder zwischen den Pfosten stehen kann. Doch aus diesem Plan wird wohl nichts.

Wie die „Ruhr Nachrichten“ mitteilen, fehlte der 26-Jährige aufgrund einer Krankheit am Mittwoch im Training. So steht sein Einsatz am Samstag (30. März, 18.30 Uhr) akut auf der Kippe. Ersatzmann Alex Meyer dürfte sich einmal mehr bereits in Stellung begeben.

Kane ist rechtzeitig fit

Auf der anderen Seite gibt es für den FC Bayern eine wichtige Neuigkeit. Stürmer-Star Harry Kane ist wieder voll ins Training eingestiegen und wird rechtzeitig zum Top-Spiel Bayern-BVB wieder fit sein. Für Schwarz-Gelb sind das schlechte Neuigkeiten. Schließlich hat der Brite in der laufenden Saison bereits 31 Tore erzielt.

Der Kobel-Ausfall würde dem BVB natürlich schmerzen. Doch Meyer hat in den vergangenen Wochen bewiesen, dass er mehr als nur ein guter Vertreter von Kobel ist. BVB hat wohl die stärkste Nummer zwei der Liga, dennoch würden viele Borussen wohl Kobel wieder gerne im Tor sehen.