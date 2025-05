Borussia Mönchengladbach: Nächster Profi zur Konkurrenz? Fans platzt schon der Kragen

In den vergangenen Jahren hat Borussia Mönchengladbach so einige Profis an Konkurrenten aus der Bundesliga verloren. Immer wieder griffen die anderen Vereine zu und schnappten sich Spieler aus der Fohlen-Mannschaft. Die Sorge, dass es jetzt erneut passiert, ist groß.

Denn mit Ko Itakura gibt es einen begehrten Spieler, der Borussia Mönchengladbach im Sommer verlassen könnte. Was die Anhänger besonders auf die Palme bringt: Es geht erneut zu einem Rivalen, der schon in der Vergangenheit oftmals bei den Fohlen zugeschlagen hat.

Borussia Mönchengladbach: Bitterer Abgang droht

Marco Reus, Jonas Hofmann, Mahmoud Dahoud, Matthias Ginter, Thorgan Hazard und Ramy Bensebaini spielten alle mal bei Borussia Mönchengladbach und wechselten dann ausgerechnet zur „falschen Borussia“ – nämlich nach Dortmund. Die Liste von Spielern, die zum BVB wechseln, ist noch viel länger. All diese Wechsel sorgten bei den Gladbach-Fans für mächtig Ärger.

Aber auch Trainer wie Marco Rose und seine Assistenten haben sich von den Fohlen verabschiedet und gingen anschließend zu den Dortmundern. Folgt nun der nächste Profi? Denn mit Ko Itakura gibt es einen Gladbacher, an dem der Revierklub interessiert ist und im Sommer zuschlagen könnte.

Wie die „Sport Bild“ berichtet, habe Itakura eine Ausstiegsklausel, die bei rund 12 Millionen Euro liegt. Für den BVB ein wahres Schnäppchen. Für die Innenverteidigung wäre der Japaner eine große Verstärkung.

Ersatz müsste her

In Dortmund könnte er international spielen und auch ein deutlich höheres Gehalt kassieren, als es bei Borussia Mönchengladbach der Fall ist. Ein Abschied wäre ein herber Verlust für die Fohlen. Dann müsste auf jeden Fall ein ebenbürtiger Ersatz her. Gladbach-Manager Roland Virkus äußerte sich auf der Mitgliederversammlung zu möglichen Spielern, die den Verein verlassen könnten.

„Einige Spieler sind für andere Klubs interessant geworden. Je nachdem, wer uns am Saisonende verlässt, können wir nicht jeden 1:1 ersetzen. Möglicherweise müssen wir wieder kreative Lösungen finden. Positiv ist: Es wird in dieser Saison keine ablösefreien Abgänge geben“, so Virkus.

Kreative Lösungen waren im vergangenen Jahr Spieler wie Tim Kleindienst, Kevin Stöger oder Philipp Sander. Genau solch einen Transfer bräuchten die Gladbacher dann auch, wenn die Ausstiegsklausel von Itakura gezogen werden sollte.