Borussia Dortmund – VfL Wolfsburg: DFB fällt Entscheidung – BVB-Fans schauen ganz genau hin

Die Aufholjagd auf die internationalen Plätze läuft! Auch bei Borussia Dortmund – VfL Wolfsburg heißt es für den BVB wieder: patzen verboten. Sonst fährt der Champions-League-Zug am Ende doch ohne Schwarzgelb ab.

Eine Entscheidung ist bereits vor dem Anpfiff von Borussia Dortmund – VfL Wolfsburg gefallen. Wie der DFB nun verkündet hat, treffen „Bienen“ und „Wölfe“ am Samstagabend auf die geballte Schiedsrichter-Erfahrung.

Borussia Dortmund – VfL Wolfsburg: DFB-Entscheidung steht

Dr. Felix Brych, so verkündete der Fußballverband rund 48 Stunden vor Anpfiff, wird die Partie im Dortmunder WM-Stadion leiten. Er ist nicht nur der älteste aktuelle Bundesliga-Schiedsrichter, sondern auch der erfahrenste. Das Topspiel am Samstag (18.30 Uhr) ist sein 358. Einsatz im Oberhaus.

Den BVB pfiff Brych bereits 53 Mal, zuletzt beim 4:0 gegen den SC Freiburg im November. Auch Borussia Dortmund – VfL Wolfsburg ist kein Neuland für ihn. Diese Paarung leitete er schon zweimal: ein 1:1 im Jahr 2010 und – aus Dortmunder Sicht besonders bitter – die 1:3-Niederlage zum Abschied von Jürgen Klopp im DFB-Pokalfinale 2015.

Felix Brych pfeift Topspiel

Jetzt kommt Nummer 3 hinzu. An Erfahrung wird es bei der Spielleitung also nicht scheitern. Trotzdem kriegt Felix Brych natürlich wieder die bekannte Verstärkung an die Seite gestellt. Mark Bosch und Mitja Stegemann assistieren dem FIFA-Referee an den Seitenlinien, Christian Dingert ist als Vierter Offizieller im Einsatz. Die Video-Schiedsrichter im Kölner Keller heißen Günter Perl und Markus Sinn.

Ganz unabhängig von der Schiedsrichter-Ansetzung des DFB steht für den BVB schon fest: Bei Borussia Dortmund – VfL Wolfsburg muss ein Sieg her! Die Aufholjagd auf die internationalen Plätze ist mit 13 von 15 möglichen Punkten aus den letzten fünf Bundesliga-Spielen sehr gut angelaufen. Doch auch die Konkurrenz punktet – und ein Absturz in die Conference League oder sogar ganz raus aus dem Europapokal ist weiter möglich.