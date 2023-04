Borussia Dortmund: Fans lachen sich ins Fäustchen – „Wen holt der FC Bayern jetzt? Papst Franziskus?“

Nicht nur die Fans von Borussia Dortmund haben am Dienstagabend (4. April) eine gewisse Genugtuung verspürt: Der FC Bayern München ist im Viertelfinale des DFB-Pokals gegen den SC Freiburg (1:2) ausgeschieden durch einen Elfmeter in der Nachspielzeit.

Hohn, Spott und Schadenfreude – der FC Bayern München ist im Internet für das Ausscheiden zerrissen wurde. Fans von Borussia Dortmund und anderen Bundesligisten lachen sich ins Fäustchen.

Borussia Dortmund: Schadenfreude nach Bayern-Aus!

Mit dem Trainerwechsel hat der FC Bayern München in der Länderspielpause für großen Wirbel gesorgt. Julian Nagelsmann musste gehen – und das, obwohl die Bayern in allen drei Wettbewerben noch auf Kurs waren. In der Bundesliga einen Punkt hinter Dortmund, in der Champions League nach zwei starken Spielen gegen PSG im Viertelfinale und auch im DFB-Pokal noch dabei – bis zum Dienstagabend.

Statt den Trainer zu halten, für den man 2021 noch 25 Millionen Euro zahlte, entschied man sich für einen Wechsel. Nagelsmanns spontaner Ski-Trip wurde kritisiert, er habe die Kabine verloren und Ziele seien in Gefahr – hieß es bei seiner Entlassung.

Für Nagelsmann kam Thomas Tuchel und der legte mit einem 4:2-Erfolg gegen Borussia Dortmund einen Traumstart hin. Nur drei Tage später hat sich das Blatt aber schon wieder gewendet. Tuchel musste seine erste bittere Niederlage einstecken. Gegen Freiburg war im DFB-Pokal-Viertelfinale Schluss.

„Da wurden andere ja schon für weniger gefeuert…“

Bei den Fans sorgte die Pleite der Bayern natürlich für massig Schadenfreude. Wir haben dir einige Reaktionen rausgesucht:

„Karma nennt man das!“

„Hat Tuchel bereits die Kabine verloren?“

„Na, das hätte Nagelsmann auch gekonnt.“

„Thomas Tuchel sollte besser keinen Ski-Urlaub machen.“

„FC Bayern, dieser junge talentierte Trainer Nagelsmann ist zu haben. Vielleicht mal darüber nachdenken.“

„Und irgendwo sitzt heute Nagelsmann in der Sonne und überlegt, wie er Bayern gegen Freiburg kommentieren soll, ohne zu grinsen…“

„Wen holt der FC Bayern (Kahn & Brazzo) jetzt, wo Tuchel gescheitert ist? Papst Franziskus?“

„Ist Tuchel eigentlich noch Trainer beim FC Bayern? Da wurden andere ja schon für weniger gefeuert…“

„Ich frage mich, wie sich Nagelsmann gerade fühlen muss. Für sowas haben die ihn entlassen.“

Bayern-Vorstand Hassan Salihamidzic nahm Tuchel in Schutz. „Das ist für uns alle bitter, aber das hat doch mit dem Trainer nichts zu tun. Das ist ein Prozess. Er macht einen sehr guten Eindruck und einen sehr guten Job. Heute war das bitter für uns alle, aber Samstag geht es weiter“, sagte er nach der Pokal-Pleite.

Borussia Dortmund selbst ist am Mittwochabend (5. April) im Einsatz. Der BVB ist im DFB-Pokal-Viertelfinale zu Gast bei RB Leipzig.