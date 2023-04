Borussia Dortmund: Experte geht auf Reus los – „Zeit ist vorbei“

Marco Reus ist bei Borussia Dortmund zweifelsohne einer der größten Spieler des letzten Jahrzehnts. Trotz vieler Verletzungen kämpfte sich der BVB-Kapitän immer wieder zurück und bewies jedes Mal aufs Neue, wie wichtig er für die Westfalen ist. Erst im Spiel vor der Länderspielpause überzeugte Reus einmal mehr. Bei der 6:1-Gala gegen den 1. FC Köln glänzte er mit einem Doppelpack und vielen starken Offensiv-Aktionen.

Im Spitzenspiel gegen Bayern München blieb er dagegen äußerst blass. Das kritisierte auch Ex-Profi und TV-Experte Mario Basler. Basler ging den Kapitän von Borussia Dortmund heftig an und fällte ein hartes Urteil.

Borussia Dortmund: Reus kein würdiger Kapitän?

Für Borussia Dortmund war die 2:4-Niederlage bei Bayern München ein herber Dämpfer im Kampf um die Meisterschaft. Letztlich war der BVB chancenlos und konnte von Glück reden, mit nur zwei Toren Unterschied verloren zu haben. Nach der 6:1-Gala gegen den 1. FC Köln konnte Schwarz-Gelb dem Rekordmeister trotz zuvor enorm breiter Brust in keinster Weise Paroli bieten. Laut Ex-Bayern-Star lag das vor allem auch an Führungsspielern wie Mats Hummels und Marco Reus. Für die beiden BVB-Stars hatte Basler nur heftige Kritik übrig.

Der TV-Experte sprach Marco Reus unter anderem die Führungsqualitäten ab und zweifelte an dem Kapitänsamt des 33-Jährigen. „Wenn du einen Kapitän wie Reus hast, den du in solchen Spielen nicht siehst. Er ist auch kein Kapitän. Es ist kein Spieler, der vorneweg geht, der eine Mannschaft mitzieht, der eine Führungsqualität hat“, polterte der Europameister von 1996 in seinem Podcast „Basler ballert“. Heftige Worte von dem 54-Jährigen. Doch damit noch nicht genug. „Es ist jemand Kapitän bei Borussia Dortmund, der die Binde spazieren trägt, der die Note 6 kriegt in einem Spiel gegen Bayern München“, wetterte Basler in Richtung Reus.

Für den zweimaligen deutschen Meister seien Spieler wie Reus und Hummels das Problem, wieso der BVB den Bayern nie wirklich gefährlich werden kann. „Solange Hummels und Reus noch bei Dortmund spielen, wird Dortmund keine Titel mehr holen. Die Zeit ist vorbei“, so Basler. Dass der TV-Experte immer wieder für heftige Kritiken an Fußball-Profis gut ist, sollte allen bekannt sein. Doch solch harte Worte hört man von dem Ex-Bayern-Spieler auch eher selten.

„Würde ich sofort unterschreiben“

Mario Basler äußerte sich auch über die Zukunft von Marco Reus beim BVB. Noch immer ist nicht ganz klar, wie es mit dem Borussen-Kapitän ab Sommer weitergeht. Immer wieder kommen Gerüchte auf, dass der BVB und der Nationalspieler kurz vor einer weiteren Zusammenarbeit stehen. Die Vereinsseite soll intensiv an einer Vertragsverlängerung arbeiten, eine Einigung gebe es demnach aber noch nicht.

Laut Basler wären weitere Jahre beim BVB das Beste, was Reus passieren könnte. „Wenn ich Marco Reus wäre, dann würde ich sofort unterschreiben. Er will jetzt wohl zwei Jahre oder längere Laufzeit haben. Marco Reus, ich gebe dir den Ratschlag, unterschreibe, weil du keinen anderen Verein mehr finden wirst, mit 35“, so der frühere Mittelfeldspieler.

Mario Basler haut also mal wieder so richtig auf den Tisch. Diesmal trifft es also Marco Reus und Mats Hummels. Borussia Dortmund wird seine beiden Routiniers aber in jedem Fall brauchen. Beide Spieler haben nicht nur ein enorm hohes Standing bei den Fans und der Mannschaft, sondern zeigen auch immer noch, wie wichtig sie für das Spiel von Schwarz-Gelb sein können.