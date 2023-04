Borussia Dortmund: Bittere Gewissheit! Star fällt länger aus

Borussia Dortmund hatte gehofft, im Rahmen der Länderspielpause seine Verletztenliste langsam kürzer bekommen zu können. Mit Julian Brandt und Gregor Kobel kehrten kürzlich erst zwei wichtige Akteure zurück. Beide wurden in den Wochen zuvor schmerzlich vermisst.

Nun scheint es aber wieder von vorne loszugehen. Borussia Dortmund wird in den kommenden Wochen auf einen enorm wichtigen Spieler verzichten müssen. Der BVB-Star musste am vergangenen Samstag verletzt ausgewechselt werden. Nach einigen Untersuchungen folgte nun also die Diagnose.

Borussia Dortmund: Schlotterbeck mit Muskelfaserriss

Was viele BVB-Fans befürchtet haben, ist am Montagmittag (3. April) tatsächlich eingetreten. Innenverteidiger Nico Schlotterbeck zog sich im Spitzenspiel gegen den FC Bayern einen Muskelfaserriss mit Sehnenbeteiligung zu und wird den Schwarz-Gelben somit vorerst nicht zur Verfügung stehen. Das bestätigte der Verein Anfang der Woche. Wie lange Schlotterbeck genau ausfallen wird, ist derzeit noch nicht bekannt. Das DFB-Pokal-Viertelfinale und das Bundesliga-Spiel gegen Union Berlin wird der deutsche Nationalspieler aber in jedem Fall verpassen. Fans befürchten sogar das vorzeitige Saison-Aus. Eine richtig bittere Nachricht für die Westfalen.

Schlotterbeck reiste schon mit leichten Muskelbeschwerden von der Nationalmannschaft ab. Der 23-Jährige wurde bereits im Testspiel gegen Peru vorzeitig ausgewechselt. Vonseiten des Bundestrainers Hansi Flick sei dies jedoch nur eine Vorsichtsmaßnahme gewesen. Bei der 2:4-Niederlage beim FC Bayern München widerfuhr dem Borussen dieses Schicksal erneut. Kurz vor der Halbzeit verließ er den Platz mit einbandagiertem Oberschenkel.

Dieser Ausfall tut dem BVB richtig weh. Schlotterbeck war in extrem guter Verfassung und avancierte immer mehr zum Abwehr-Boss bei Schwarz-Gelb. Er absolvierte nahezu alle Bundesliga-Spiele über die volle Distanz und überzeugte, vor allem seit Jahresbeginn, auf ganzer Linie. Der Ausfall von Schlotterbeck wird dem BVB also besonders schmerzen. In den kommenden Spielen dürfte Routinier Mats Hummels den jungen Innenverteidiger ersetzen und an der Seite von Niklas Süle auflaufen. Hummels kam auch gegen die Bayern für Schlotterbeck in die Partie.

Erneut eine Muskelverletzung beim BVB

Das Thema Muskelverletzungen beim BVB nimmt wohl kein Ende. Bereits in den vergangenen Wochen fielen einige Akteure aufgrund von muskulären Problemen aus. Sowohl Stammkeeper Gregor Kobel als auch Youngster Karim Adeyemi und Offensiv-Star Julian Brandt hatten in jüngster Vergangenheit mit einem Muskelfaserriss oder ähnlichen Verletzungen zu kämpfen. Alle drei kehrten erst gegen die Bayern in den Kader von BVB-Coach Terzic zurück. Doch das Ende dieser Thematik sollte es damit nicht gewesen sein. Nun fällt mit Schlotterbeck also der nächste wichtige Spieler wegen einer Muskelverletzung aus.

Wie schwer der Ausfall von Nico Schlotterbeck am Ende tatsächlich wiegen wird, wird man in den kommenden Spielen sehen. Vor dem wichtigen Pokalspiel bei den kriselnden Leipzigern ist das jedoch eine äußerst bittere Nachricht. Für Nico Schlotterbeck und Borussia Dortmund bleibt nur zu hoffen, dass der Innenverteidiger seine Verletzung schnell auskurieren kann und dem BVB im Titelrennen rasch wieder zur Verfügung stehen wird.