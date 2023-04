Borussia Dortmund: Wende bei BVB-Bossen – mit IHM soll doch verlängert werden

Es war eine mehr als souveräne Rückrunde für Borussia Dortmund, bis es zum Aufeinandertreffen mit dem FC Bayern kam. Die Schwarzgelben kassierten eine bittere 2:4-Pleite gegen den deutschen Rekordmeister.

Doch der Meisterschaftskampf ist noch offen. Neben dem Titelrennen plant Borussia Dortmund auch den Vertrag eines BVB-Stars zu verlängern. Vor einigen Monaten sah das noch bei ihm ganz anders aus.

Borussia Dortmund plant Vertragsverlängerung

Er überragt bei Borussia Dortmund und auch bei der deutschen Nationalmannschaft: Emre Can. Der Mittelfeldspieler ist aus der Startelf der Schwarzgelben mittlerweile gar nicht mehr wegzudenken. Grund genug für die Verantwortlichen, über eine Vertragsverlängerung nachzudenken.

Wie die „Bild“ berichtet, soll bei der BVB-Führung ein Umdenken stattgefunden haben. Noch in der Hinrunde galt Can als Streichkandidat, jetzt könnte der 29-Jährige wohl langfristig in Dortmund bleiben.

Der gebürtige Frankfurter ist seit 2020 im Team des Revierklubs und hat noch einen Vertrag bis Sommer 2024. Wann und ob es tatsächlich zu einer Vertragsverlängerung kommt, wird sich dann schon bald zeigen.

Bleibt Can langfristig?

Can ist jedoch nicht der einzige Profi, mit dem Borussia Dortmund verlängern möchte. Auf der Liste stehen unter anderem noch Jude Bellingham, Julian Brandt, Marco Reus und Mats Hummels.

Von seinem Coach bekam Emre Can zuletzt sogar Extralob. „Man hat gesehen, dass Emre in den letzten Wochen unserer Mannschaft eine extreme Stabilität gegeben hat – in der Defensive, aber auch in der Offensive, wenn er den Gegner destabilisiert hat. Emre macht es gerade herausragend gut“, so der BVB-Coach. In der laufenden Saison kommt Can auf 29 Pflichtspiele für den BVB. Dabei konnte er drei Tore erzielen und einen Treffer vorbereiten.

Vom Abgangskandidaten zu einem der Publikumslieblinge: Can hat auf jeden Fall aufregende Monate hinter sich. Im Januar äußerte er sich sogar zu seiner Zukunft „Gedanken über meine Zukunft habe ich mir schon gemacht, aber einen konkreten Plan gibt es aktuell nicht“, meint Can im Gespräch mit dem „Kicker“. „Ich bin zur Zeit glücklich in Dortmund, der Vertrag läuft noch eineinhalb Jahre. Was danach passiert, ist noch weit weg.“