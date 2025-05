Jude Bellingham: Wechsel-Hammer um Bruder Jobe? Real-Star schaut genau hin

Jude Bellingham gehört bei Real Madrid zu den absoluten Leistungsträgern. Seit seinem Wechsel vom BVB in die spanische Hauptstadt ist der Engländer bei den „Königlichen“ gesetzt – und gewann in seiner Premierensaison sogar direkt die Champions League.

Es scheint, als wäre die Karriere von Jude Bellingham auf Klubebene bereits im frühen Alter vollendet. Doch nun lässt ein Hammer-Gerücht den ehemaligen Dortmunder träumen. Kommt es zum Wiedersehen mit seinem jüngeren Bruder Jobe?

Jude Bellingham: Real zeigt Interesse an Jobe

Jobe Bellingham gehört zu den derzeit größten Juwelen des englischen Fußballs. Der 19-Jährige wurde jüngst als bestes Talent des englischen Unterhauses ausgezeichnet. Dazu kämpft Bellingham momentan mit dem AFC Sunderland um den Aufstieg in die Premier League. Nach Saisonende dürfte es für den Jungspund jedoch ohnehin eine Etage höher gehen – oder sogar noch mehr?

Denn wie die „Marca“ berichtet, soll der Kandidatenkreis an Bellingham-Interessenten nun um einen prominenten Namen erweitert worden sein. Demnach ist auch Real Madrid auf den offensiven Mittelfeldspieler aufmerksam geworden. Ein Sommer-Transfer zu den „Galaktischen“ und damit auch zu Bruder Jude sei alles andere als ausgeschlossen.

BVB bleibt dran

Letztendlich dürfte es an Jobe Bellingham liegen, wo der Teenager seine Zukunft sieht. Zuletzt galt vor allem die Bundesliga als präferiertes Ziel des Rechtsfuß. Insbesondere der BVB und RB Leipzig sollen an den Diensten des 19-Jährigen interessiert sein. Zu dieser Zeit war allerdings noch nichts über das Interesse aus Madrid bekannt.

Jobe Bellingham hat also die Wahl: Direkt der große Sprung zu Real Madrid oder erst einmal Spielzeit in der Bundesliga sammeln? Ein Abgang aus Sunderland dürfte jedenfalls sicher sein – auch bei einem Aufstieg in die Premier League.