Bayer Leverkusen: Trainer-Hammer! ER soll Alonso im Sommer ersetzen

Noch vor wenigen Wochen schien es bei Bayer Leverkusen mit Xabi Alonso weiterzugehen. Die Anzeichen verdichteten sich, dass der Spanier noch mindestens ein weiteres Jahr bei Bayer bleiben würde. Mittlerweile hat sich das Blatt komplett gewendet: Alonso wird die Bundesliga wohl wieder verlassen. Die Umstände bei Real Madrid haben sich geändert. Dort steht Carlo Ancelotti vor dem Aus.

So werden sich die Wege von Alonso und Bayer Leverkusen wieder trennen. Doch die Verantwortlichen des Bundesliga-Top-Klubs sind auf diesen Fall vorbereitet: Ein Nachfolger stünde wohl schon bereit.

Bayer Leverkusen an Ex-United-Coach ten Hag dran

Die Verantwortlichen bei Leverkusen haben sich in den vergangenen Jahren in Sachen Trainerauswahl immer hochprofessionell gezeigt. Geht der Alte, steht der neue unmittelbar bereit. So scheint es auch in diesem Jahr zu sein, wenn Alonso Bayer den Rücken kehren wird.

Denn laut „Kicker“ sei der Prozess, den neuen Trainer zu finden, bereits kurz vor dem Ende. So sollen sich die Bayer-Bosse längst auf Erik ten Hag, dem ehemaligen Trainer von Manchester United, festgelegt haben. Der Niederländer zählt den Top-Trainer in Europa und könnte schon demnächst bei Bayer unterschreiben.

++ Bayer Leverkusen: Wechsel-Hammer offiziell – jetzt schaut alles auf Florian Wirtz ++

Man soll mit ten Hag in den Gesprächen zumindest sehr weit vorangeschritten sein, wenn man sich nicht sogar schon einig ist. Es läuft also alles auf ten Hag hinaus, sollte Alonso den Klub in den kommenden Wochen verlassen.

Bayer vor XXL-Umbruch

Doch nicht nur die Trainerpersonalie hält die Klubbosse auf Trab. Denn nach der Saison bahnt sich ein großer Kaderumbruch an – dieser müsste dann von ten Hag bewältigt werden. Mit Jonathan Tah wird der Kapitän den Verein verlassen, Stammkeeper Lukas Hradecky könnte auch gehen. Zudem steht die Zukunft von wichtigen Spielern wie Jeremie Frimpong, Pierro Hincapie und nicht zuletzt Florian Wirtz in den Sternen.

Weitere News:

Kommt es hart auf hart, muss Bayer nicht nur mit einem neuen Trainer in die neue Saison, sondern auch mit einem grunderneuerten Kader. Auf ten Hag könnte also eine Mammutaufgabe warten!