Borussia Dortmund: Trainer-Knall! BVB zieht die Reißleine

In den vergangenen Wochen hat sich die Lage bei Borussia Dortmund zugespitzt. Während die Profis eine XXL-Aufholjagd in Richtung Champions-League-Plätze gestartet haben, ist die U23 immer mehr abgerutscht.

Zwei Spiele vor Saisonbeginn droht der bittere Abstieg in die Regionalliga. Um dieses Szenario zu verhindern, ist Borussia Dortmund nun einen drastischen Schritt gegangen: U23-Coach Jan Zimmermann ist nicht länger Trainer der Zweitvertretung, wie der BVB am Montag (05. Mai) bekannt gegeben hat..

Borussia Dortmund: U23-Coach Zimmermann entlassen

Erst vor wenigen Tagen hat der BVB offiziell bekannt gegeben, dass Zimmermann am Ende der Saison durch U19-Coach Mike Tullberg ersetzt wird. Der Däne wird die U23 ab Sommer betreuen – so war der ursprüngliche Plan. Doch nun springt er schon vorher ein: Tullberg soll sein Team schon jetzt vor dem Abstieg retten!

Die U23 des BVB hat zuletzt dreimal in Folge verloren, ist so wieder ganz tief in den Abstiegskampf hinein gerutscht. Am vergangenen Wochenende gewannen zudem die direkten Konkurrenten und setzten Schwarz-Gelb so noch mehr unter Druck.

Nach dem Ausscheiden der U19 aus der Meisterschaftsrunde ist die Saison von Tullbergs A-Jugend beendet. Somit kann sich der Däne, der nach dem Aus von Nuri Sahin auch bei den Profis ausgeholfen hat, nun voll auf den Abstiegskampf mit der U23 fokussieren.

XXL-Kellerkracher vor der Brust

Und direkt sein erstes Spiel als U23-Coach hat es in sich: Es geht gegen den VfB Stuttgart II. Der VfB steht derzeit punktgleich mit dem BVB auf dem Abstiegsrang 17, nur die bessere Tordifferenz spricht derzeit für Schwarz-Gelb. Und während die Zweitvertretung des VfB zuletzt einige Erfolgserlebnisse feiern konnte, mangel es dem BVB gänzlich an Selbstvertrauen.

Dies muss Tullberg der U23 nun innerhalb von wenigen Tagen ein wenig zurückholen. Denn geht auch das Duell gegen den VfB II schief, wird es für die Zweitvertretung des BVB richtig, richtig eng.