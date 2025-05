Formel 1: Fahrer-Knall! Team zieht endgültig die Reißleine

In der Formel 1 überschlagen sich weiter die Ereignisse! Nach dem Großen Preis von Miami kommt es laut übereinstimmenden Medienberichten zum nächsten Hammer. Ein Team soll nun Konsequenzen aus den jüngsten Ergebnissen gezogen haben.

Seit Wochen steht er in der Kritik, schon vor Saisonbeginn ist über sein Formel-1-Aus gesprochen worden. Jetzt scheint es Jack Doohan tatsächlich zu erwischen. Wie „BBC“ und „L’Equipe“ berichten, muss er nun seine Koffer packen. Sein Ersatz steht schon bereit!

Formel 1: Alpine setzt Doohan vor die Tür

Nach nur sechs Rennen ist die noch jungen Formel-1-Karriere von Doohan vorerst wieder vorbei! Wie internationale Medien übereinstimmend berichten, hat Alpine den Neuseeländer nach dem Rennen in Miami rausgeworfen.

Die zuletzt schwachen Auftritte von Doohan bleiben also nicht folgenlos, für ihn endet die Reise bei dem französischen Team. Seine Auftritte haben die Erwartungen der Teambosse nicht erfüllt. Immer wieder ist darüber spekuliert worden, wann Doohan seinen Platz räumen muss. Jetzt ist es wohl tatsächlich so weit. Eine offizielle Bestätigung des Rennstalls steht jedoch noch aus.

++ Formel 1: Fernando Alonso mit Geduld am Ende – kommt es zum großen Knall? ++

Schon in Imola bei dem großen Preis der Emilia Romagna wird Doohan aber wohl schon nicht mehr in seinem Boliden sitzen. Sein Nachfolger soll auch schon feststehen. Dieser ist in der Formel 1 kein Unbekannter.

Colapinto bekommt neue Chance

Laut mehreren Medien soll Alpine-Berater und Formel-1-Legende Flavio Briatore schon länger einen Fahrertausch forciert haben. Briatore soll seit Wochen auf einen Einsatz von Franco Colapinto drängen. Und so wie es aussieht, wird der 21-Jährige in Kürze tatsächlich im Alpine sitzen. Der Argentinier fungierte zuletzt als Reservefahrer für das französische Team.

Weitere News:

Im vergangenen Jahr durfte der Youngster schon bei Williams reinschnuppern, überzeugte dort mit soliden bis guten Leistungen. Am Ende des Jahres holte er fünf Punkte für das britische Traditionsteam. Nun wird er wohl für Alpine auf Punktjagd gehen und an der Seiten von Pierre Gasly fahren.