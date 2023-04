RB Leipzig – Borussia Dortmund: Titeltraum in Gefahr? DIESE BVB-Stars müssen jetzt liefern

Am Mittwochabend (5. April) steht im DFB-Pokal-Viertelfinale der Kracher RB Leipzig – Borussia Dortmund an. Nach der bitteren Pleite in München will der BVB zurück in die Spur finden, doch dafür müssen einige Stars jetzt liefern.

Beim Pokal-Fight gegen RB Leipzig stehen bei Borussia Dortmund vor allem die Führungsspieler im Fokus. Gegen Bayern München konnte die nämlich überhaupt nicht überzeugen.

RB Leipzig – Borussia Dortmund: BVB-Stars unter Druck

61. Minute, Terzic wechselt, nimmt Marco Reus raus. Der BVB-Kapitän stapft nach einem schwachen Auftritt vom Feld, pfeffert die Wasserfläche weg und schlägt gegen die Auswechselbank. Diese Szene spiegelt den Auftritt von Borussia Dortmund in München gut wider, denn die Führungsspieler haben in so einem wichtigen Spiel einmal mehr nicht überzeugt.

Alles fing mit dem katastrophalen Patzer von Gregor Kobel an. Der Keeper ist sonst eine sichere Bank und Dortmunds großer Rückhalt, doch gegen die Bayern versagten ihm die Nerven. Und auch Marco Reus schaffte es wieder einmal nicht, dem Topspiel seinem Stempel aufzudrücken. Ein Vorwurf, den ihn nun schon seine ganze Karriere verfolgt.

Am Ende war es ein kollektives Versagen der Leistungsträger, der Borussia Dortmund eine bittere 2:4-Klatsche und einen Rückschlag im Titelkampf einhandelte. Gegen RB Leipzig im DFB-Pokal-Viertelfinale muss sich das ändern.

Reus, Kobel und Co. müssen liefern

Kobel muss seinen Patzer schnell abhaken. Reus – wenn er denn spielt – muss endlich Führung übernehmen. Schließlich kämpft der Kapitän auch immer noch um einen neuen Vertrag. Und auch Niklas Süle, Jude Bellingham und Co. müssen gegen RB Leipzig liefern – ansonsten geht ganz schnell der nächste Titel-Traum flöten.

Und RB Leipzig dürfte für den BVB gefährlich werden. Die „Roten Bullen“ befinden sich zwar gerade in einer kleinen Krise, verloren zuletzt gegen Manchester City (0:7), VfL Bochum (0:1) und Mainz 05 (0:3). Doch wie man so schön sagt: Einen taumelnden Boxer sollte man nicht unterschätzen.

Im Hinspiel in der Bundesliga ging Borussia Dortmund mit 0:3 in Leipzig unter. Damals feiert Ex-BVB-Trainer Marco Rose sein Debüt im Bullen-Dress.