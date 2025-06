Borussia Dortmund – Ulsan HD: Star-Ausfall! Kovac verkündet es selbst

Spieltag Nummer drei der Klub-WM-Vorrunde steht an, für den BVB geht es noch um den Sieg in Gruppe F. Nach vier Punkten aus zwei enttäuschenden Auftritten gegen Fluminense (0:0) und Mamelodi Sundowns (4:3) brauchen Niko Kovac und Co. im Spiel Borussia Dortmund – Ulsan HD sowohl drei Punkte für den Gruppensieg als auch eine gute Leistung für ein gutes Gefühl im restlichen Turnierverlauf.

Die Südkoreaner haben in den zwei Spielen bisher null Punkte geholt, sind gegen den BVB der klare Außenseiter. Doch vor dem Spiel Borussia Dortmund – Ulsan HD plagen Schwarz-Gelb einmal mehr kleinere Personalprobleme.

Borussia Dortmund – Ulsan HD: Sabitzer-Ausfall droht

Zwei Spiele, vier Punkte, keine gute Leistung – das ist die bisherige Bilanz des BVB bei der Klub-WM. Die Westfalen können von Glück sprechen, nicht schlechter dazustehen. Im letzten Gruppenspiel gegen Ulsan HD bedarf es einer Leistungssteigerung, um das Umfeld wieder ein wenig ruhiger werden zu lassen.

Doch wie Kovac auf der Pressekonferenz vor dem Spiel erklärte, gebe es kleinere Sorgen um Marcel Sabitzer. Der Österreicher habe einmal mehr Probleme mit dem Knie. Ein Einsatz gegen Ulsan HD stehe auf der Kippe, es werde sich erst kurzfristig entscheiden, ob der Mittelfeld-Routinier mitwirken kann oder nicht.

++ Talent verlässt Borussia Dortmund – jetzt hat er einen neuen Verein ++

Sabitzer kam bisher in beiden Spielen zum Einsatz, gegen Fluminense stand er in der Startelf, gegen Mamelodi Sundowns kam er knapp 30 Minuten vor Schluss in die Partie. Nun droht er, das dritte und letzte Gruppenspiel zu verpassen.

Schwarz-Gelb auch ohne Gittens

Sicher fehlen wird Jamie Gittens. Der Engländer, der kurz vor einem Wechsel zum FC Chelsea steht, ist laut Kovac erkrankt und im BVB-Camp in Fort Lauderdale geblieben, während der Borussen-Tross sich auf den Weg nach Cincinnati gemacht hat. Der Flügelakteur verpasst die Partie Borussia Dortmund – Ulsan HD also in jedem Fall.

Weitere News:

Gittens fehlt, Sabitzer könnte das Spiel ebenso verpassen. Kommt es daher zur XXL-Rotation? Kovac gab eine klare Antwort. „Ich bin ein Freund davon, immer mal wieder zu wechseln. Wir haben aber morgen ein wichtiges Spiel und müssen eine gute Leistung bringen, um die Partie zu gewinnen. Wir werden nicht komplett rotieren“, so der BVB-Coach. Ohnehin geht es ja auch noch um den Gruppensieg und einen vermeintlich schwächeren Gegner im Achtelfinale.