Borussia Dortmund – FC Augsburg: Terzic lässt aufhorchen! Mega-Juwel vor ersehntem BVB-Debüt

Zwischen den Halbfinal-Krachern gegen PSG steht für Borussia Dortmund das Heimspiel gegen den FC Augsburg an. Die sportliche Relevanz: überschaubar. In der Bundesliga ist das Minimalziel schon erreicht, Sprünge nach oben kaum noch drin.

Deshalb kündigte Edin Terzic eine Rotation an. Spült die erstmals ein Mega-Juwel aus dem BVB-Nachwuchs ins Spiel? Die Gelegenheit kommt eigentlich wie gerufen -weiß auch der BVB-Trainer.

Borussia Dortmund: Juwel dank Rotation vor BVB-Debüt?

Nach Paris ist vor Paris, wäre da nicht noch ein Bundesliga-Heimspiel gegen den FC Augsburg. Trainer, Spieler, Fans – alle werden am Samstag (15.30 Uhr) unweigerlich das entscheidende Halbfinale in der Champions League im Kopf haben, zumal es gegen den FCA um praktisch nichts mehr geht.

Mit einem gesicherten Platz 5, der erneuten CL-Quali in der Tasche und nur schwer einzuholenden fünf Punkten Rückstand auf den Vierten Leipzig ist der sportliche Anreiz für Samstag überschaubar. Entsprechend kündigt Terzic schon vorher an: „Wir werden definitiv rotieren.“

Terzic kündigt Wätjen-Debüt an

Der zweite Anzug kriegt seine Chance. „Wir wollen Frische auf dem Platz haben und Chancen verteilen. Das bietet sich in einem Spiel wie morgen an, wenn nicht der ultimative Druck drauf ist“, verrät der BVB-Coach. Ein Youngster dürfte bei diesen Worten aufhorchen – denn er lauert auf seine erste Chance.

Kjell Wätjen gilt als größtes Juwel im Dortmunder Nachwuchs. In den letzten Monaten rückte er immer näher an den Profi-Kader heran, bekam Ende März seinen ersten Profivertrag und steht immer wieder in Terzics Spieltagskader – auch zuletzt gegen PSG. Die Abläufe kennt er nun. Der nächste logische Schritt ist jetzt das Debüt.

Wäre das Augsburg-Spiel dafür nicht ideal? Diese Frage wurde auch Edin Terzic gestellt. Seine vielsagende Antwort: „Ja, ist es.“ Aller Voraussicht nach darf sich das 18-jährige Ausnahmetalent auf den Moment freuen, auf den er sein ganzes Leben hingearbeitet hat: Das Debüt in der Bundesliga.

Dass er spielt, ist angesichts der Terzic-Aussage praktisch sicher. Ob er für die Schlussminuten kommt, eine relevante Einsatzzeit bekommt oder gar direkt in der Startelf steht, wird sich zeigen.