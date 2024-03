Borussia Dortmund geht wichtigen Schritt! Mega-Talent vor Vertragsverlängerung bei Schwarz-Gelb

Borussia Dortmund hat es offenbar geschafft, den Poker um ein großes Talent aus den eigenen Reihen zu gewinnen. Viele Klubs waren hinter Kjell Wätjen hinterher. Der 18-Jährige hat sich in den vergangenen Monaten und Jahren mit herausragenden Leistungen ins Rampenlicht gespielt.

Zuletzt wurde immer wieder diskutiert, ob es den U19-Leistungsträger vielleicht von Borussia Dortmund wegziehen könnte. Doch laut der „Sport Bild“ soll nun klar sein, dass Wätjen einen langfristigen Profi-Vertrag bei Schwarz-Gelb unterschreibt.

Borussia Dortmund: Wätjen erhält langfristigen Profi-Vertrag

Wätjen spielt seit 2015 bei Borussia Dortmund und hat seither sämtliche Juniorenteams von Schwarz-Gelb durchlaufen. Spätestens seit der U17 spielte er sich mit seinen Leistungen ins Rampenlicht. In der laufenden U19-Saison ist er einer der wichtigsten Spieler.

In 19 Bundesliga-Partien kommt er auf 18 Torbeteiligungen – eine Hammer-Quote für den zentralen Mittelfeld-Spieler. Dazu war er seit der Verletzung von Filippo Mane Kapitän der BVB-A-Jugend. Im Winter durfte zudem am Trainingslager der Profis in Marbella teilnehmen.

In den vergangenen Wochen haben sich die BVB-Bosse intensiv um ihn bemüht. Jetzt konnte endlich der Durchbruch erzielt werden. Wätjen bleibt Borusse! Der derzeitige Fördervertrag des U17-Nationalspielers ist bis Sommer 2025 datiert, sein neuer Vertrag wird auch darüber hinaus gültig sein.

BVB-Verlängerung trotz Interesse einiger Top-Klubs

Wätjen ist seit Kindestagen BVB-Fan. Das dürfte wohl auch ein Grund für die Vertragsverlängerung sein. Schließlich waren etliche europäische Top-Klubs an dem 18-Jährigen interessiert. RB Salzburg avancierte dabei zum Dauer-Interessenten. Vor anderthalb Jahren stand Wätjen schon kurz vor einem Wechsel nach Österreich, der BVB konnte ihn im letzten Moment umstimmen. Auch jetzt versuchte Salzburg wieder alles, um ihn zu locken – aber offenbar ohne Erfolg.

Eine offizielle Verkündung gibt es noch nicht, diese soll allerdings kurz nach der Unterschrift in wenigen Wochen folgen. Wätjen soll dem BVB seine Zusage gegeben. Der Verbleib ist für ihn eine Herzensangelegenheit.