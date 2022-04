Borussia Dortmund: Gewinner der Trikot-Aktion steht fest – doch es gibt einen Haken

Borussia Dortmund ist einer der erfolgreichsten Fußball-Vereine Deutschlands. In der ewigen Tabelle der Bundesliga belegt der BVB Platz zwei. Wir zeigen euch in diesem Video die größten Erfolge der Dortmunder Vereins-Geschichte.

Groß war die Euphorie: Im Januar verkündete Borussia Dortmund eine einmalige Aktion. Die Fans des Ruhrgebietsklubs wurden dazu aufgerufen, dass Trikot für die Saison 2023/24 selbst zu designen. Ein gefundenes Fressen, meckerten viele zuletzt doch immer wieder über das Aussehen der BVB-Trikots.

Aus allen Einreichungen wurden neun Finalisten ausgewählt, über die alle Anhänger von Borussia Dortmund anschließend abstimmen durften. Mittlerweile steht der Gewinner-Vorschlag fest. Doch es gibt einen Haken.

Borussia Dortmund: Von 15.000 Vorschlägen ist einer übrig geblieben

Insgesamt gingen von Januar bis Februar rund 15.000 Vorschläge für ein neues Trikot bei Borussia Dortmund ein. Die Hobbydesigner dachten in alle Richtungen: Klassisch schwarz-gelb, Silhouette des Stadions, Straßenführung am Borsigplatz oder mit einer Farbgebung, die an die erfolgreichen 90er-Jahre erinnerte – es war für jeden was dabei.

Aus allen Vorschlägen filterte eine Jury um Kapitän Marco Reus und BVB-Legende Dede die ihrer Meinung besten Designs raus. Die finale Abstimmung ist mittlerweile vorüber. Nur noch das Gewinner-Trikot ist übrig geblieben. Doch das wird streng unter Verschluss gehalten.

Borussia Dortmund rückt erst 2023 mit der Sprache heraus

Denn erst im Sommer 2023 soll das Geheimnis, wer gewonnen hat, gelüftet werden. „Auch beim BVB wissen nur eine Handvoll Menschen, wer gewonnen hat“, berichtet Kerstin Zerbe, Geschäftsführerin der BVB Merchandising GmbH gegenüber den „Ruhr Nachrichten“.

Demnach seien bisher nicht mal die Finalisten über das endgültige Ergebnis informiert worden. Sie müssen sich wie alle anderen, die es mit Borussia Dortmund halten, noch gedulden. In einzelnen Schritten soll das Geheimnis gelüftet werden. Dafür sind offenbar weitere Aktionen geplant, um einen Spannungsbogen aufzubauen.

Borussia Dortmund: Wie sieht das Trikot der kommenden Saison aus?

Zuvor interessiert die Fans natürlich noch, in welchem Design Borussia Dortmund in der kommenden Saison spielt. Für 2022/23 kommen die Trikots wieder von Ausrüster Puma.

Zwar gibt es bisher noch keine offiziellen Informationen, allerdings sorgen erste Leaks bereits für zahlreiche Diskussionen. Sowohl Heimtrikot (Hier kannst du dir die Bilder angucken) als auch ein mögliches Auswärtstrikot (Hier mehr dazu) kursieren bereits. (mh)