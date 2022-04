Erling Haaland: Noch immer keine Entscheidung! Droht jetzt Zoff mit dem BVB?

Borussia Dortmund ist einer der erfolgreichsten Fußball-Vereine Deutschlands. In der ewigen Tabelle der Bundesliga belegt der BVB Platz zwei. Wir zeigen euch in diesem Video die größten Erfolge der Dortmunder Vereins-Geschichte.

Die Saison neigt sich langsam dem Ende zu und Erling Haaland hat noch immer keine Entscheidung verkündet. Bleibt der Norweger bei Borussia Dortmund? Wechselt er? Wenn ja, wohin?

In Sachen Erling Haaland wartet der BVB jetzt schon seit Monaten auf Klarheit. Manch einer könnte inzwischen genervt sein von dem Thema. Für die Zukunft von Borussia Dortmund wäre eine zeitnahe Entscheidung von Vorteil.

Erling Haaland und das Warten auf die Entscheidung

Bei Borussia Dortmund würden sie mit Sicherheit gerne wissen, ob Erling Haaland den Klub verlässt und wie viel der Deal letztlich wirklich in die Kassen spült. Denn: Der BVB braucht einen Nachfolger und um den zu verpflichten, benötigt man die Sicherheit, dass Haaland geht.

Erling Haaland dürfte beim BVB für Kopfzerbrechen sorgen. Foto: IMAGO/Kirchner-Media

Im Dezember 2021 hatte BVB-Boss Hans-Joachim Watzke erklärt, dass man bemüht sei, die Entscheidung „nicht erst im März oder April zu erfahren.“ Inzwischen haben wir Mitte April und von einer Entscheidung ist nichts zu hören.

Erling Haaland | Diese Vereine sind im Gespräch

Real Madrid: Bei den Königlichen soll Interesse bestehen, allerdings ist Stürmer Benzema gerade in Top-Form. Ein Ersatz wird (noch) nicht benötigt.

Manchester City: Das Pep-Team gilt als heißester Kandidat auf eine Verpflichtung und hat die nötigen finanziellen Möglichkeiten.

Paris Saint-Germain: Nur bei einem Abgang von Mbappe könnte das Thema heiß werden.

Manchester United: Die Red Devils sind aus dem Rennen.

FC Barcelona: Die Katalanen halten sich die Option offen. Für den finanziell angeschlagenen Klub dürfte das Haaland-Paket aber zu teuer sein.

Ende Februar sagte Watzke dann optimistisch: „Das wird sich sicher in den nächsten Wochen, vielleicht ein Monat, vielleicht sechs Wochen, klären.“ Diese Prognose war ebenfalls falsch.

Haaland selbst stänkerte im Januar noch rum, dass er sich vom BVB unter Druck gesetzt fühle. „Der Verein hat angefangen, Druck auf mich auszuüben, eine Entscheidung zu treffen. Aber ich möchte eigentlich nur Fußball spielen“, sagte er damals.

Erling Haaland: Wieso der BVB bald eine Entscheidung braucht

Sportdirektor Sebastian Kehl konnte diese Kritik damals nicht nachvollziehen: „Weil er so wichtig für uns ist, muss ab einem gewissen Punkt für uns Planungssicherheit herrschen. Wie soll ich denn bitte schön meine Kaderplanung vorantreiben, wie wir einen Erling Haaland ersetzen können, wenn wir nicht zu einem gewissen Zeitpunkt eine Tendenz mitbekommen, möchte der Spieler noch bei Borussia Dortmund bleiben oder nicht? Das ist einfach legitim, das ist super professionell.“

So langsam sollte sich Erling Haaland also mal entscheiden, denn auch Borussia Dortmund braucht Sicherheit für die nächste Saison. Mit möglichen Nachfolgern befindet man sich schon in Gesprächen, weitere Transfers sind wohl schon in der Pipeline. Vieles hängt aber von Erling Haaland ab.

Rückt der Norweger nicht bald raus mit der Sprache, könnten die Bosse von Borussia Dortmund stinkig werden. (fs)