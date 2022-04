Borussia Dortmund: Trikot geleakt? Fans entsetzt – „Es ist furchtbar“

Im April sprießen nicht nur Gerüchte um neue Spieler aus dem Boden. Traditionell tauchen zu dieser Jahreszeit auch viele Fotos vermeintlicher neuer Trikots auf. Borussia Dortmund bildet da keine Ausnahme.

Nachdem zuletzt bereits Bilder des möglichen neuen Heimtrikots geleakt wurden, macht nun ein weiterer Screenshot die Runde. Darauf zu sehen: Das potenzielle Auswärtstrikot von Borussia Dortmund für die Saison 22/23. Die erste Reaktion der Fans spricht für sich.

Borussia Dortmund: Bilder zeigen gewagtes Design für Gastspiele

Zu sehen ist ein BVB-Trikot mit schwarzer Grundfarbe. Die Ärmelenden sowie der Kragen des Jerseys sind in Gelb gehalten. In der Mitte prangt wie gewohnt das Logo von Sponsor „1&1“ in einem schwarzen Kasten.

Auffällig ist aber das gewagte Design des Trikots. So sind in unregelmäßiger Reihenfolge Blöcke aus gelben und grauen Linien zu sehen, die das Trikot waagerecht verzieren. Sollte dies tatsächlich das Trikot der kommenden Saison sein, ist davon auszugehen, dass es sich um das Auswärtstrikot handelt.

Borussia Dortmund: Fan-Reaktionen sprechen für sich

Bei den Fans von Borussia Dortmund sorgt das Trikot auf den ersten Blick für ein mulmiges Gefühl. „Bin eben fast umgefallen, als ich es gesehen habe“, beschreibt ein Twitter-User seine erste Reaktion. „Es ist furchtbar“, äußert sich ein anderer drastischer.

„Was ist das?“, lautet ein weiterer Kommentar. Und noch einer hofft: „Ich hoffe, dass meine Fantasie gerade mit mir spielt.“

Borussia Dortmund: Fake oder richtiges Trikot?

Doch ob es sich hierbei tatsächlich um ein finales Design handelt, darf zumindest angezweifelt werden. Zwar handelt es sich bei dem Trikot auf dem Bild um ein physisches Stück Stoff und nicht um eine Trikot-Grafik.

Auffällig ist dennoch, dass beispielsweise BVB- und Puma-Logo gänzlich fehlen. Zudem berichtete die in Trikotfragen stets gut informierte Plattform „Footy Headlines“ bereits vor einiger Zeit, dass Borussia Dortmund angeblich eher in eine schwarz-silberne Richtung gehen wolle. Wie das Trikot tatsächlich aussehen wird, wird man erst im Sommer sehen.

