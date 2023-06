Borussia Dortmund ohne Chance? Rückkehr-Coup rückt in weite Ferne

Immer wieder tauchten in der Vergangenheit Gerüchte um eine mögliche Rückkehr von Christian Pulisic zu Borussia Dortmund auf. Der 24-Jährige ist beim FC Chelsea unglücklich, spielt im Star-Ensemble des Premier-League-Klubs kaum noch ein Rolle.

Jetzt gibt es aber neue Entwicklungen um Ex-BVB-Star Christian Pulisic. Muss Borussia Dortmund jetzt alle Hoffnungen auf einen Rückkehr-Coup begraben?

Borussia Dortmund: Keine Chance bei Pulisic?

2019 verließ Christian Pulisic Borussia Dortmund in Richtung England, schloss sich dort dem FC Chelsea an. Die Londoner zahlten damals eine stolze Ablösesumme in Höhe von 64 Millionen Euro an den BVB. So richtig durchstarten konnte der US-Boy bei den „Blues“ allerdings nie. Im Sommer soll es nun zur Trennung kommen.

+++ Transfer-News und Gerüchte: Die neusten Entwicklungen zu Borussia Dortmund im Live-Blog! +++

Wie so häufig bei Ex-BVB-Stars war auch mal wieder eine Rückkehr zu Borussia Dortmund im Gespräch, diese scheint aber nun in weite Ferne zu rücken. Ein anderer europäischer Top-Klub soll das Rennen um den 24-Jährigen machen.

Laut einem Bericht von „ESPN“ ist Juventus Turin der heißeste Kandidat auf eine Verpflichtung von Pulisic. Demnach sei der FC Chelsea bereit seinen Angreifer für rund 23 Millionen Euro abzugeben. Neben Juve sollen auch Manchester United, Newcastle United, AC Mailand, der SSC Neapel und Galatasaray Istanbul ein Thema sein. Juve führe das Rennen laut Bericht allerdings an.

Einziger Knackpunkt sei demnach noch das Gehalt von Pulisic. Er soll bei Chelsea rund 15 Millionen Euro verdienen, müsste bei einem Wechsel aber wohl auf Gehaltseinbußen hinnehmen. Sein Vertrag an der Stamford Bridge läuft 2024 aus.

Mehr News:

Heftige Konkurrenz bei Chelsea

Beim FC Chelsea musste Pulisic immer wieder mit Verletzungen kämpfen und kam zuletzt nur noch sporadisch zum Einsatz. Die Konkurrenzsituation bei den „Blues“ ist heftig. Pulisic muss sich unter anderem Raheem Sterling, Mykhaylo Mudryk, Noni Madueke und Hakim Ziyech stellen. Und es ist nicht auszuschließen, dass Chelsea im Sommer noch einmal auf dem Transfermarkt zuschlägt.