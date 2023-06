Borussia Dortmund: Nächster Nackenschlag! Für diesen BVB-Star nimmt das Grauen kein Ende

Langsam lässt der Schmerz nach – doch der niederschmetternde Meister-KO wird alle bei Borussia Dortmund noch lange begleiten. Für einen BVB-Star folgt jetzt der nächste bittere Nackenschlag.

Karim Adeyemi hat beim 2:2 gegen Mainz nicht nur die Schale verpasst, sondern sich obendrein auch noch verletzt. Deshalb verpasst der Flügelstar jetzt drei Länderspiele, für die er bei Hansi Flick fest eingeplant war.

Borussia Dortmund: Adeyemi verpasst Länderspiele erneut

Seit einem Jahr wartet Karim Adeyemi auf sein fünftes Länderspiel für Deutschland. Im Juni sollte es endlich soweit sein. Um nach dem brutalen Saisonfinale auf andere Gedanken zu kommen, wären die Spiele mit dem Adler auf der Brust genau richtig gewesen. Nach dem Abwurf zurück aufs Pferd, wenn man so will.

Doch wieder muss der 21-Jährige mit schlechten Nachrichten umgehen. Nach einer WM 2022 ohne Einsatzminute hatte er die Länderspiele im März wegen eines Muskelfaserrisses verpasst. Das gleiche Schicksal ereilt ihn im Juni nun erneut.

Karim Adeyemi erleidet Muskelfaserriss

Adeyemi wird den Länderspiel-Dreierpack gegen die Ukraine (12. Juni), Polen (16. Juni) und Kolumbien (20. Juni) verpassen. Nachdem er beim 2:2 gegen Mainz vorzeitig ausgewechselt werden musste, wurde bei ihm nun erneut ein Muskelfaserriss diagnostiziert. Das berichtet der „Kicker“. Der bedeutet einige Wochen Pause – und damit das Aus für die Länderspielreise.

Das letzte Mal spielte der Star von Borussia Dortmund am 11. Juni 2022 für die deutsche Auswahl – im Rahmen der Nations League beim 1:1 in Ungarn. Nun geht seine DFB-Durststrecke weiter. Nächste Chance: Die Freundschafts-Länderspiele am 9. und 12. September gegen Japan und Frankreich. In den kommenden Tagen wird Bundestrainer Hansi Flick sein Aufgebot für die drei Juni-Länderspiele bekanntgeben.