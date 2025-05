Borussia Mönchengladbach: Abgangswelle im Sommer? Nächster Fohlen-Star will weg

Ausverkauf im Sommer? Borussia Mönchengladbach droht der Super-Gau. Es schien lange Zeit in die richtige Richtung zu gehen für die Fohlen. Der Weg sollte nach Europa führen und die Stimmung war gut am Niederrhein.

Doch dann der sportliche Absturz zurück ins Tabellenniemandsland. Und nun scheinen auch die Spieler nicht mehr überzeugt zu sein. Itakura, Kleindienst, Neuhaus – um sie alle gibt es Abgangsgerüchte bei Borussia Mönchengladbach. Und es schließt sich ein weiterer Name der Liste an.

Borussia Mönchengladbach: Star möchte weg

Steven Lainer durfte in dieser Saison nur selten den Platz betreten. Zwölfmal musste er sich die gesamten 90 Minuten von der Seitenlinie aus anschauen. „Ist doch logisch, dass ich mit meiner Spielzeit in dieser Saison nicht zufrieden bin. Ich bin ein Profi, der eigentlich jede Minute auf dem Rasen will“, so der Österreicher laut „Bild“. Lainer wollte angeblich bereits in der Winterpause weg, doch Sportchef Virkus fand keinen Ersatz – ähnlich wie im Fall Cvancara.

Im vergangenen Bundesligaspiel gegen den FC Bayern stand Lainer aber wieder in der Startelf und machte im direkten Duell gegen Bayerns Flügelflitzer einen stabilen Eindruck. „Stevie hat es defensiv und offensiv gut gemacht. Natürlich ist die Situation nicht einfach für ihn, weil wir uns im Trainerteam oft gegen ihn entschieden haben. Aber er gibt in jedem Training alles, deshalb hat er sich diesen Einsatz mehr als verdient“, erklärte Gladbach Coach Gerardo Seoane nach dem Topspiel gegen die Münchener.

Lainer hat Interessenten

Wie die „Bild“ berichtet, sind mit Salzburg und Bochum zwei Mannschaften scharf auf Lainer. Auch wenn Virkus Lainer zuletzt als „absolutes Vorbild“ beschrieb, scheint ein Abgang als wahrscheinliches Szenario.

An Joe Scally war für den 32-Jährigen einfach kein Vorbeikommen und die Prognose für die Zukunft wird nicht besser. Zwar könnte Scally im Sommer in die Premier League gehen – doch selbst dann will Borussia Mönchengladbach wohl eine A-Lösung als Ersatz verpflichten.