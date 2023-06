Borussia Dortmund: Jetzt geht alles ganz schnell – neuer BVB-Star im Anflug

Der erste Schock ist verdaut, Borussia Dortmund richtet den Blick nach vorne. Zwar wird die verlorene Meisterschaft den Verein noch lange beschäftigen, doch nach dem Saisonfinale gibt es auch gute Nachrichten. Ein Neuzugang steht in den Startlöchern.

Seit Monaten spekulierten die Fans, ob Borussia Dortmund ihn wirklich holen würde. Wenige Tage nach dem letzten Saisonspiel verdichten sich die Anzeichen, dass jetzt alles ganz schnell geht.

Borussia Dortmund: Guerreiro geht, Ersatz kommt

Am Sonntag wurde es am Trainingsgelände emotional. Bevor sich die Spieler in den Urlaub verabschiedeten, gab es einige Verabschiedungen. So machte der BVB auch offiziell, dass Raphael Guerreiro den Verein sieben Jahren verlässt (hier alle Infos). Damit geht auf der linken Abwehrseite eine große Baustelle auf.

Diese könnte allerdings ratzfatz geschlossen werden. Denn laut Transfer-Experte Fabrizio Romano steht dafür schon der Wechsel von Ramy Bensebaini vor dem Abschluss. Demnach habe er seinen Vertrag bei Borussia Dortmund bereits unterzeichnet und den Medizincheck bestanden.

Fans warten auf Verkündung

„Deal besiegelt, offizielle Stellungnahme folgt in Kürze“, twitterte Romano am Montagmorgen. Bensebaini käme ablösefrei von Borussia Mönchengladbach, wo er vier Jahre lang die linke Außenbahn beackerte.

Damit beginnt das Warten auf die offizielle Verkündung, ehe man sich wirklich über den ersten Neuzugang des Sommers freuen kann. Es wäre jedenfalls ein Zeichen der Verantwortlichen: Wir greifen nächste Saison wieder an.

Borussia Dortmund: Wer kommt noch?

Dabei soll Bensebainis Verpflichtung erst der Anfang sein. Mit Edson Alvarez und Enzo Le Fee hat der BVB zwei weitere Eisen im Feuer, die in naher Zukunft erwartet werden. Frühzeitig hätte man dann einige Kracher eingetütet.

Der Kader von Borussia Dortmund wird sich jedenfalls stark verändern. Neben Guerreiro verabschiedeten sich auch Mahmoud Dahoud, Anthony Modeste, Felix Passlack und Luca Unbehaun beim BVB. Durch den ein oder anderen Neuzugang sollen diese Abgänge aufgefangen werden.