Borussia Dortmund: BVB-Star wohl weg – Hammer am Tag nach dem Meister-Schock!

Im tiefsten Tränental ist bei Borussia Dortmund alles damit beschäftigt, den Meister-Schock zu verarbeiten. Doch mitten in die Trauer kommt jetzt ein Paukenschlag. Der Abschied von Raphael Guerreiro ist offenbar besiegelt.

Der Portugiese hat laut „Bild“ entschieden, Borussia Dortmund zu verlassen. Auch ein erster Klub soll bereits kontaktiert worden sein. Mit Blick auf den womöglich platzenden Bensebaini-Deal macht sich beim BVB plötzlich eine Baustelle auf.

Borussia Dortmund: Guerreiro-Abgang wohl besiegelt

Keine 24 Stunden war der Abpfiff des so bitteren Heimspiels gegen Mainz 05 (2:2) her, da folgte der nächste Hammer bei Schwarzgelb. Nach sieben Jahren BVB hat Raphael Guerreiro offenbar endgültig entschieden, den Verein zu verlassen. Das Angebot für eine Verlängerung des auslaufenden Vertrags wird der Portugiese nicht annehmen.

In den vergangenen Tagen waren bereits Gerüchte aufgetaucht, Guerreiro sei mit Umzugskartons vor seinem Haus in Dortmund gesehen worden. Nun scheint klar: Er geht wirklich. Dabei deutete zuletzt vieles auf eine Kehrtwende in den Gedanken von Verein und Spieler hin. Im Winter galt er wegen seiner krassen Leistungsschwankungen schon als fast sicherer Abgang, eine bärenstarke Rückrunde sorgte für ein Umdenken und ein neues Angebot für den 29-Jährigen.

Jetzt ist offenbar alles klar. Interessenten am Linksverteidiger von Borussia Dortmund gibt es reichlich. Inter und AC Mailand sowie eine ganze Reihe von Premier-League-Klubs sind hinter Raphael Guerreiro her. Sein Berater soll jedoch zuerst auf Atletico Madrid zugegangen sein.

Raphael Guerreiro war 2016 vom französischen Klub FC Lorient zu Borussia Dortmund gekommen. Sein unbestritten riesiges Können brachte er zu unregelmäßig auf den Platz, immer wieder wurde er für eine zu lasche Einstellung kritisiert. Zudem war seine BVB-Zeit von einer ganzen Reihe von Verletzungen geprägt.