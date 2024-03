Borussia Dortmund kassiert Absage – Transfer-Flirt geht zur Konkurrenz

Der BVB muss sich auf dem Transfermarkt wieder geschlagen geben – denn erneut entscheidet sich ein Talent für Eintracht Frankfurt statt Borussia Dortmund.

Diesmal ist es besonders bitter – die Absage kommt von einem der heißesten Talente im deutschen Fußball. Lange war Borussia Dortmund hinter ihm her, nun sickert durch: Can Uzun geht zur Konkurrenz.

Borussia Dortmund verliert Poker um Juwel

Ellyes Skhiri, Hugo Ekitiké, Hugo Larsson – mehrfach saßen sich BVB und SGE in letzter Zeit bereits am Pokertisch gegenüber. Immer siegten die Hessen. Nun erneut. Can Uzun, das berichtet die „Bild“, wird nach Frankfurt wechseln. Alle Details sind geklärt, am Montag (11. März) hat er laut Bericht seinen Medizincheck bestanden und damit die letzte Hürde gemeistert.

In Nürnberg beeindruckt der Deutsch-Türke derzeit jedes Wochenende. 16 Mal traf er in 24 Spielen. Dank seiner Klasse mischt sein Klub, der 1. FC Nürnberg, noch immer im Rennen um den Bundesliga-Aufstieg mit. Der hatte zuletzt kaum noch Hoffnung auf einen Uzun-Verbleib. „Natürlich würden wir ihn liebend gerne in Nürnberg behalten. Aber leider ist die Fußballwelt eine andere“, hatte Teamboss Dieter Hecking jüngst gesagt.

BVB-Flirt Can Uzun geht nach Frankfurt

Und Can Uzun schoss sich damit weit oben auf eine ganze Reihe großer Klubs aus Spanien, England, Italien und Deutschland. Die besten Chancen, so hörte man immer wieder, hätten Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund. Die Gespräche mit den Hessen hatte er jüngst sogar verraten.

Nun ist die Entscheidung offenbar gefallen. Eins der heißesten Talente Deutschlands geht an den Main – der BVB guckt einmal mehr in die Röhre. Bitter, denn mit seinen jungen 18 Jahren und seinem Mega-Talent hätte er perfekt ins Beuteschema der Westfalen gepasst.

Die wollen im Sommer einen größeren Umbruch vollziehen. Zu enttäuscht ist man von der aktuellen Saison und von den Leistungen vieler Stars.