Borussia Dortmund: Gelbe Wand überbewertet? Experte fällt knallhartes Urteil

Ist die Gelbe Wand überbewertet? Nicht nur bei den Fans von Borussia Dortmund wird dieses Thema seit Jahren heiß diskutiert.

International wird die Atmosphäre bei Borussia Dortmund glorifiziert. In Deutschland dagegen hört man immer wieder, dass die Südtribüne einen Ruf genießt, der schon lange überholt ist. Nun machte ein Experte den Test – und kommt zu einem deutlichen Ergebnis.

Borussia Dortmund: Ist die Südtribüne überbewertet?

„Elektrisierend.“ „Eine Naturgewalt.“ „Die beste Atmosphäre auf dem Kontinent.“ International überschlagen sich Medien und Fans bei Lobliedern auf die Stimmung im Westfalenstadion. Seit vielen Jahren steht die Südtribüne, mit 28.000 Fans die größte Stehtribüne Europas, auch für die beste Atmosphäre der Welt. Doch in Deutschland und auch Dortmund selbst hört man immer häufiger kritische Stimmen.

+++ Dortmund: Bittere Entscheidung! Schallende Ohrfeige für BVB-Fans +++

Die Stimmung auf der Südtribüne, so heißt es häufig, hat in den vergangenen Jahren stark nachgelassen. Auch die BVB-Ultras, die dort selbst den Ton angeben, üben immer öfter (Selbst-)Kritik. Ist die Gelbe Wand überbewertet? Ein Experte hat den Test gemacht. Youtuber „Fiago“ besuchte bereits viele Stadien in Deutschland und Europa, führt eine Rangliste, wo er die beste Stimmung erlebte. Borussia Dortmund darf nicht fehlen – kommt aber nicht so gut weg.

„Einfach nur beeindruckend“

Kürzlich besuchte der Youtube-Star das Dortmunder Stadion. Nicht für irgendein Spiel. Das Heimspiel gegen Paris Saint-Germain um den Gruppensieg in der Champions League dürfte großartige Stimmung garantieren. An Königsklasse-Abenden prickelt es beim BVB schließlich ganz besonders.

Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy. DER WESTEN auf WhatsApp

„Einfach nur beeindruckend“, sagt er über Momente wie „You’ll Never Walk Alone“ oder Wechselgesänge durch das ganze Stadion. „In Situationen wie Fouls oder Ballgewinne wird das Westfalenstadion extrem laut.“ Fiago sagt aber auch: „Die Stimmung hier ist etwas seltsam. Manchmal hüpft und schreit die ganze Südtribüne. Oft ist es aber nur das Zentrum um die Ultras.“

„Die PSG-Fans waren teilweise lauter“

„Das ist der Grund, warum viele in Deutschland die Südtribüne überbewertet finden“, erklärt der Youtuber. „Das Zentrum in der Mitte singt 90 Minuten durch und ernsthaft: Die Jungs sind verrückt. Aber drumherum wird nicht richtig mitgemacht. 25.000 Leute auf dieser Riesen-Tribüne zum Mitsingen zu bewegen, ist extrem schwer.“

Auch spannend:

Und so fällt auch sein Urteil ziemlich deutlich aus. Im eigenen Ranking, dass Fiago über seine Stadionbesuche führt, landet Borussia Dortmund mit seiner Stimmung nur auf Rang 7 – hinter Hannover, Köln und St. Pauli. „Hat Dortmund die besten Fans in Deutschland? Nein. Und schon gar nicht in der Welt. Die PSG-Fans waren teilweise lauter in diesem Spiel. Ist es trotzdem einen Besuch wert? Absolut!“