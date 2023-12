BVB: Stimmungsproblem auf der Südtribüne? Ultras üben deutliche Kritik

Die Auftritte von Borussia Dortmund ließen zuletzt zu Wünschen übrig, viel zu feiern hatten die Anhänger der Schwarz-Gelben in der Bundesliga nicht mehr. Wirkt sich das etwa auch auf die Stimmung auf der legendären „Gelben Wand“ aus?

Vor dem Spiel gegen Mainz 05 hat die Dortmunder Ultragruppierung „The Unity“ in ihrem Spieltagsheft „Vorspiel“ deutliche Kritik an der Stimmung im Signal Iduna Park geübt. Sie appellieren an alle BVB-Fans.

BVB-Ultras bemängeln Stimmung im Signal Iduna Park

Die Fans von Borussia Dortmund zählen zu den lautesten in ganz Europa. Selbst internationale Spitzenmannschaften haben großen Respekt vor der Dortmunder Südtribüne. Zuletzt ließ offensichtlich aber nicht nur Leistung der BVB-Stars, sondern auch der Anhänger zu Wünschen übrigen. So sieht es zumindest die Ultragruppierung „The Unity“.

„Natürlich gab es in dieser Saison schon weitaus schlechtere Auftritte der Südtribüne, aber dass jetzt ein ‚war ganz in Ordnung‘ auch nicht unser Anspruch sein kann und wir über ein ‚war ganz in Ordnung‘ im Westfalenstadion in dieser Saison ganz selten hinausgekommen sind, lässt mich ebenso ernüchtert wie die Leistung der elf Borussen auf dem Rasen zurück“, schreibt „The Unity“ in ihrem Kurvenflyer „Vorspiel“ zum Heimspiel gegen RB Leipzig (2:3).

„Lasst uns gemeinsam die Ärmel hochkrempeln“

Weiter schreiben sie: „Man Leute! Wir können uns doch nicht damit begnügen vor uns hinzumurmeln und nur auf die nächste Gelegenheit zu warten rumzupöbeln, weil irgendwer gerade wieder einen Pass nicht anbringt oder der nervige VAR ins Spielgeschehen eingreift. Wir müssen 90 Minuten zeigen, dass wir unbedingt die drei Punkte in Dortmund behalten wollen und dass kein Gegner auch nur einen Gedanken daran verschwenden sollte, aus dem Westfalenstadion irgendetwas mitzunehmen.“

Das könnte dich auch interessieren:

Die Ultras appellieren an alle BVB-Fans: „Lasst uns gemeinsam in der Rückrunde die Ärmel hochkrempeln und zeigen, dass wir Fans auf der Tribüne alles dafür tun, um als Sieger nach Hause zu gehen, selbst wenn die elf Schwarz-Gelben auf dem Platz nicht gewinnen. Der BVB lebt durch seine Fans!“

Mit ihrer Choreo vor dem Spiel gegen Mainz 05 sorgte die „Gelbe Wand“ aber schon wieder einmal für Gänsehaut (Hier mehr dazu!).