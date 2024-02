Borussia Dortmund steigt aus Transfer-Poker aus! Top-Talent kommt nicht zum BVB

Borussia Dortmund ist stets auf der Suche nach großen Talenten für die Zukunft. Die Westfalen haben in den vergangenen Jahren bewiesen, dass der BVB eine gute Anlaufstelle für aufstrebende Youngsters ist. Eines der nächsten Mega-Talente beim BVB sollte Can Uzun werden.

Uzun zählt zu den größten Nachwuchstalenten des Landes und macht mit starken Auftritten beim 1. FC Nürnberg seit Monaten auf sich aufmerksam. Lange hieß es, dass Borussia Dortmund gute Chancen auf eine Verpflichtung habe – doch nun rückt der Transfer in weite Ferne.

Borussia Dortmund: Uzun wechselt wohl nicht zu Schwarz-Gelb

Mit gerade einmal 18 Jahren ist Uzun schon der Star bei Nürnberg. In 18 Ligapartien gelangen ihm starke 11 Torbeteiligungen. Der Offensiv-Akteur ist flexibel einsetzbar – so bestritt er sechs Partien als Mittelstürmer und elf Begegnungen als offensiver Mittelfeldspieler. Das macht ihn unberechenbar und für sein Team so wertvoll.

Bis vor Kurzem galt der BVB als Favorit auf einen Transfer des Top-Talentes. Doch laut „fussball.news“ sind Sportdirektor Sebastian Kehl und Co. nun aus dem Rennen und Uzun ausgestiegen. Man soll sich gegen den Nürnberger entschieden haben und verfolge nun „andere Spuren“.

++ Borussia Dortmund: Kehl-Knall? Bei dieser Nachricht horcht der Sportdirektor auf ++

Neben dem BVB sollen unter anderem auch Newcastle United, Inter Mailand und Eintracht Frankfurt an Uzun interessiert sein. Laut übereinstimmenden Medienberichten soll es den 18-Jährigen letztlich aber wohl zu den Hessen ziehen. Frankfurt-Sportchef Markus Krösche soll sich intensiv um den Youngster bemühen.

„Bringt nichts, sich darüber Gedanken zu machen“

Eine Einigung soll jedoch noch ausstehen. Diese könnte aber schon in den kommenden Wochen folgen – die Höhe der fälligen Ablöse soll sich auf etwa zehn Millionen Euro belaufen. Uzun selbst möchte von all dem jedoch nicht wissen: „Ich möchte mich auch hier auf diese Aufgabe konzentrieren. Ich weiß einfach, dass es nichts bringt, sich Gedanken darüber zu machen, von welchem Verein ich womöglich ein Angebot habe“, so der (Ex-)BVB-Flirt gegenüber „Bild“.

Weitere News:

Ein Hauptgrund für seine Entscheidung pro Frankfurt soll neben den möglichen Einsatzminuten auch der Wechsel eines guten Kumpels sein. Mit Nathaniel Brown wechselt sein Nürnberg-Kumpel im Sommer zu der Eintracht. Uzun könnte ihm mit in die Mainmetropole folgen. Derzeit bilden beide das Erfolgsduo beim Club.