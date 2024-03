Borussia Dortmund: Transfer-Flirt spricht über seine Zukunft – BVB hört ganz genau hin

Can Uzun zählt aktuell zu den heißesten Aktien im deutschen Fußball. Mit seinen 18 Jahren ist er jetzt schon der wichtigste Spieler beim 1. FC Nürnberg, sorgt mit seinen 13 Saisontoren dafür, dass der „Club“ eine gute Saison spielt und sogar noch Chancen auf den Aufstieg hat.

Im Sommer wird Uzun den 1. FC Nürnberg verlassen. Daraus machen weder Spieler noch Verein einen Hehl. Die halbe Bundesliga jagt den 18-Jährigen – auch Borussia Dortmund ist interessiert. Bei seinen Aussagen über seine Zukunft wird der BVB deshalb jetzt ganz genau hinhören.

Borussia Dortmund: Top-Talent Uzun äußert sich zu seiner Zukunft

Gegen den 1. FC Magdeburg avancierte Uzun wieder einmal zum Matchwinner. In der 80. Minute total abgebrüht den Siegtreffer für Nürnberg. Damit ist nun nicht nur der Vorsprung auf die Abstiegsränge nun äußerst komfortabel, sondern auch der Weg nach oben wird immer kürzer. Nur fünf Punkte beträgt der Rückstand auf Rang drei.

Nach dem Sieg gegen Magdeburg stellte sich Uzun den Fragen von Sky. Klar, dass es dabei nicht nur um seinen Treffer, sondern auch um seine Zukunft ging. „Es gibt auch Angebote aus dem Ausland. Man muss alles anschauen – mit meinem Berater und meiner Familie – und dann die bestmögliche Entscheidung treffen“, erklärte der 18-Jährige und betonte, dass es noch dauern kann, bis eine Entscheidung fällt. Jetzt wolle er sich auf Nürnberg konzentrieren.

Dass Uzun geht, ist bereits klar. „Can wird seinen Weg gehen, ab Sommer sicherlich nicht beim 1. FC Nürnberg“, sagte Sportvorstand Dieter Hecking bei Sky. Die große Frage ist eher, wo Uzun ab der kommenden Saison spielt.

BVB, Frankfurt oder doch ein anderer Klub?

Die Liste der Interessenten ist lang. Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt gelten als die heißesten Kandidaten. Gespräche mit Frankfurt bestätigte Uzun Ende Februar. „Es hat Gespräche mit Frankfurt gegeben, das stimmt – aber auch mit anderen Teams“, so Uzun. Und auch die neusten Aussagen klingen so, als wäre die Entscheidung noch nicht gefallen. Der BVB hat also offenbar noch eine Chance, den 18-Jährigen für sich zu gewinnen.