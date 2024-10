Wie schon bei Borussia Dortmund: Ex-BVB-Star vom Pech verfolgt

Schon zu seiner Zeit, als er bei Borussia Dortmund unter Vertrag stand, hatte er es nicht einfach. Fast wöchentlich folgten bittere Rückschläge, so kam er halt auch nur auf wenige Einsätze.

Aufgrund mehrerer Verletzungen konnte er bei Borussia Dortmund kaum sein Potenzial abliefern, weshalb der Abgang folgte. Auch nach seinem BVB-Wechsel bleibt er vom Pech verfolgt. Die meisten Fans werden sicherlich schon wissen, um welchen Spieler es sich handelt.

Borussia Dortmund: Ex-Star vom Pech verfolgt

Die Rede ist von Dan-Axel Zagadou, der 2022 Borussia Dortmund verlassen hat. Anschließend zog es ihn zum VfB Stuttgart. Dort hat es der Innenverteidiger auch nicht einfach. Ende September bestätigten die Stuttgarter, dass er sich schon wieder verletzt hat. Jetzt vermeldet der Bundesligist, dass der 25-Jährige mehrere Monate ausfallen wird.

Zagadou sei am Mittwoch (9. Oktober) erfolgreich am Knie operiert worden, an dem er sich eine Verletzung des Außenbandes zugezogen hatte. In der letzten Saison hatte sich Zagadou bereits einen Kreuzbandriss zugezogen und fiel mehrere Monate aus.

„Daxo war auf dem Weg zurück zu alter Stärke, umso bitterer für ihn und natürlich auch für uns ist nun dieser Rückschlag. Gleichzeitig gehen wir fest davon aus, dass Daxo mit seinem großen Kämpferherz auch diese Herausforderung bewältigen wird. Wir werden ihm jegliche Unterstützung zukommen lassen, die dafür notwendig ist“, sagte Sport-Vorstand Fabian Wohlgemuth.

Auch beim BVB oft verletzt

Es ist so, als wäre Zagadou wie vom Pech verfolgt. Denn auch bei Borussia Dortmund erwischte es ihn immer wieder. 77 Pflichtspiele verpasste er von 2017 bis 2022 durch zahlreiche Verletzungen und Rückschläge. In dem Zeitraum kam der Innenverteidiger auch nur auf 92 Partien im BVB-Trikot, konnte nie über eine längere Phase mal konstant zeigen, was er drauf hat.

Im Interview mit DER WESTEN erklärte Zagadou nach seinem BVB-Abgang: „Ich hatte in Dortmund viele Verletzungen. Es war nicht so einfach, damit umzugehen.“ Nun folgt beim VfB Stuttgart die nächste schwere Zeit für den Franzosen.