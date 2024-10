Borussia Dortmund: Weil Top-Klubs um BVB-Juwel buhlen – Kehl und Co. gehen in die Offensive

In den Jugend-Mannschaften von Borussia Dortmund gibt es viele junge Talente, die nur darauf warten, endlich bei den Profis zeigen zu dürfen, was sie drauf haben. Einige von ihnen haben es bereits getan und hoffen auf den nächsten Schritt in ihrer Karriere.

So beispielsweise auch Almugera Kabar, der bei Borussia Dortmund das nächste Eigengewächs sein könnte, das schon bald von Cheftrainer Nuri Sahin belohnt wird. Vorher will der BVB aber noch den Vertrag verlängern – auch, weil viele Top-Klubs ihn beobachten.

Borussia Dortmund will Kabar-Vertrag verlängern

Es gibt zahlreiche Beispiele von jungen Spielern aus der eigenen Jugend, die bei Borussia Dortmund den Durchbruch geschafft haben. Almugera Kabar hofft ebenfalls darauf. Vom Linksverteidiger erhofft sich auch der BVB, dass er eines Tages zu einem Top-Spieler wird.

Nuri Sahin lässt ihn mehrfach im Profitraining mitwirken und er soll schon bald auch ein fester Bestandteil der ersten Mannschaft werden. „Ich sehe schon einen sehr interessanten Spieler, bei dem es gilt, dranzubleiben und zu arbeiten“, sagte Sahin während der Sommervorbereitung über Kabar, „der Junge ist sehr lernwillig, ist ein guter Typ, und da mache ich mir nicht viele Sorgen.“

Was jetzt folgen muss, ist der Profivertrag. Dafür sind bei Borussia Dortmund in den kommenden Wochen konkrete Verhandlungen geplant, berichten die „Ruhr Nachrichten“. Bisher gab es nur lose Gespräche, da der bisherige Vertrag noch bis 2026 gültig ist.

Top-Klubs zeigen Interesse

Der Druck ist bei Sportdirektor Sebastian Kehl und Co. daher nicht so groß, allerdings dürfte Borussia Dortmund sich auch nicht ganz zurücklehnen. So haben beispielsweise der FC Barcelona, der FC Chelsea und der AC Mailand wohl großes Interesse am Abwehrtalent. Allerdings fühlt sich Kabar in Dortmund auch wohl und könnte sich eine langfristige Zukunft beim BVB vorstellen.

So gefällt es Kabar vor allem, dass er sowohl Einsätze in der Youth League und bei der U23 bekommt sowie die Profi-Perspektive bei den Dortmundern. Läuft also alles glatt, könnte das Top-Talent schon bald den Profivertrag unterzeichnen.