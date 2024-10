Borussia Dortmund schaut genau hin: Real Madrid in Schockstarre!

Nach der Enttäuschung gegen Union Berlin (1:2) steht für Borussia Dortmund zunächst einmal die Länderspielpause an. Für Cheftrainer Nuri Sahin die Möglichkeit, sein Team auf die anstehenden Partien vor dem Jahreswechsel vorzubereiten.

Einer der kommenden Gegner wird Real Madrid heißen. Borussia Dortmund kennt den spanischen Rekordmeister aus dem Champions-League-Finale vor einigen Monaten. Nun kommt es zum erneuten Wiedersehen. Für die Königlichen gibt es dabei gleich zwei Schock-Nachrichten.

Borussia Dortmund: Real Madrid in Schockstarre

In der Champions League ist Borussia Dortmund bislang das Maß aller Dinge. Zwei Spiele, zwei Siege, zehn Tore, Tabellenführung in der neu reformierten Königsklasse. Nur in der Bundesliga enttäuscht der BVB immer mal wieder – so wie gegen Union Berlin.

Bevor es in der Liga weitergeht, steht jetzt erstmal die Länderspielpause an. Danach empfängt die Mannschaft von Trainer Nuri Sahin den FC St. Pauli, ehe es einige Tage später zu Real Madrid geht. Am 22. Oktober gastiert der BVB nämlich im Estadio Santiago Bernabeu, der Heimspielstätte des Titelträgers.

Doch bei den Madrilenen läuft es in dieser Saison noch nicht ganz rund. Neben einigen enttäuschenden Ergebnissen gibt es gleich mehrere Personalprobleme. Die neuesten Verletzten: Dani Carvajal und Vinicius Junior. Ersterer hat sich einen Kreuzbandriss zugezogen und wird mehrere Monate ausfallen.

Carvajal und Vinicius bei Real verletzt

Besonders bitter für Real Madrid: Carvajal ist unumstrittener Stammspieler, auf den Trainer Carlo Ancelotti ungern verzichtet. Nun muss der Italiener es allerdings – wahrscheinlich sogar für die gesamte Saison. Bei Vinicius handelt es sich um eine Verletzung an der Halswirbelsäule, die ihn ebenfalls zum Pausieren zwingt. Ob es auch ein mehrwöchiger Ausfall wird? Borussia Dortmund schaut jedenfalls genau hin.

Sollte nämlich auch Vinicius ausfallen, wird die Verletztenliste bei den Madrilenen wieder etwas länger. Neben den beiden genannten Stars fallen derzeit auch David Alaba (Reha nach Kreuzbandriss), Stammkeeper Thibaut Courtois (Muskelverletzung) und Brahim Diaz (Oberschenkelverletzung) aus.