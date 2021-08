Borussia Dortmund: Spanien-Talent zum BVB? Transfer soll laut Bericht fix sein

Hat Borussia Dortmund still und leise auf dem Transfermarkt zugeschlagen?

Borussia Dortmund soll klangheimlich das nächste Talent an Land gezogen haben. Foto: IMAGO / MIS

Laut einem Bericht aus Spanien hat sich Borussia Dortmund mit einem Talent aus Spanien auf einen Wechsel geeinigt. Der Transfer soll bereits fix sein.

Borussia Dortmund: Spanier berichten – Bueno zum BVB fix

Er ist 19 alt, kickt für die zweite Mannschaft von Deportivo de la Coruna und soll demnächst beim BVB auflaufen. Die Rede ist von Guille Bueno.

Der Linksverteidiger hat laut einem Bericht des Portals „dxtcampeon.com“ bereits einen Vertrag bei Borussia Dortmund unterschrieben und soll zunächst die zweite Mannschaft des BVB verstärken.

Eigentlich sei Bueno für der Aufstieg in Deportivos erste Mannschaft vorgesehen, dem Bericht zufolge habe er sich aber für einen Wechsel zu Borussia Dortmund entschieden.

Der Spanier soll in den letzten Testspielen im Kader von Deportivo gefehlt haben. Der Grund: Er habe den Deal mit Borussia Dortmund abgeschlossen. Bueno wechselte erst 2020 von Areosa nach La Coruna.

BVB II wird zum großen Trumpf

Die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund kickt seit dieser Saison in der 3. Liga. Aus den ersten drei Spielen holte der BVB schon sieben Punkte. Gerade den jungen Talenten kann der BVB so eine deutlich bessere Alternative bieten. Auch U18-Spieler dürfen in Liga drei zum Einsatz kommen, in der Regionalliga war das noch verboten.

Ist BVB-Sportdirektor Michael Zorc in Spanien fündig geworden? Foto: imago images/Kirchner-Media

Sollte Guille Bueno also wirklich zu Borussia Dortmund wechseln, hätte er die Möglichkeit, sich in der zweiten Mannschaft für größere Aufgaben zu empfehlen.

