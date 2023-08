Borussia Dortmund: Transfer-Entscheidung gefallen – Bosse haben sich fest gelegt

Weniger als 48 Stunden bleiben den Fußball-Vereinen in Deutschland, um neue Spieler zu verpflichten. Besonders heiß her geht es dieser Tage bei Borussia Dortmund. Zahlreiche Spieler werden mit dem Verein in Verbindung gebracht.

Baustellen im Kader hat der BVB an mehreren Stellen. Diese komplett zu beheben, ist in der Kürze der Zeit nicht mehr realistisch. Daher haben die Verantwortlichen von Borussia Dortmund nun eine Transfer-Entscheidung gefällt.

Borussia Dortmund: Baustelle genießt Priorität

Nach den ersten Auftritten der neuen Saison, ist beim BVB eine Diskussion ins Rollen gekommen. Ist der Kader gut genug? Der Abgang von Jude Bellingham ist noch immer deutlich spürbar. Und an manchen stellen ist das Aufgebot recht dünn.

So ist ein vierter Innenverteidiger ebenso ein Thema, wie ein weiter Mann für die Außenverteidigerpositionen sowie ein Stürmer. Da Borussia Dortmund unmöglich noch drei neue Spieler holen kann, ist jetzt die Entscheidung gefallen. Die Bosse wollen sich auf den Sturm konzentrieren!

Haller-Back-Up gesucht

Das berichtet nun der „Kicker“. Der Grund liege demnach in den großen Unterschieden, die die Spielweisen von Sebastien Haller und Youssoufa Moukoko aufweisen. Ohne Haller verändere sich die gesamte Statik des BVB-Spiels, da Moukoko weniger als Anspielstation fungiere.

In diesem Zuge fiel jüngst der Name Niclas Füllkrug beim BVB. Ob aus dem Wechsel des Bundesliga-Torschützenkönigs allerdings etwas wird, muss sich erst noch zeigen. Laut des „Kicker“-Berichts sei der Bremer nur einer von vielen Namen.

Diesen Betrag hat Borussia Dortmund

Entscheidend ist wie immer das liebe Geld. Von diesem, das betonten die Verantwortlichen zuletzt häufig, ist bei der Borussia nicht mehr so viel da. Um die zehn Millionen Euro kann der Vizemeister wohl noch in neue Spieler stecken.

Spannend wird es allemal. Borussia Dortmund spielt am kommenden Freitag um 20.30 Uhr gegen den 1. FC Heidenheim. Zweieinhalb stunden vorher schließt der Transfermarkt. Es dürfte also ein hektischer Tag werden.