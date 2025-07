Werder Bremen schlägt bei Top-Team zu! Juwel im Anflug

Zuletzt erreichten Fans von Werder Bremen eher unschöne Nachrichten von Verletzungen einiger Leistungsträger. Neben Jens Stage und Olivier Deman traf es vor kurzem Mitchell Weiser, der sich in der Vorbereitung das Kreuzband riss. Ausfälle, die nach Ersatz verlangen. Dabei sind die Bremer nun in Italien fündig geworden.

Werder Bremen verstärkt seinen Kader mit dem belgischen Linksaußen Samuel Mbangula. Der 21-jährige Offensivspieler kommt von Juventus Turin und kostet zehn Millionen Euro plus Boni. Mbangula ist achtmaliger U21-Nationalspieler Belgiens und soll bereits am Montag (21. Juli) in Bremen ankommen. Er wird als eine wichtige Verstärkung für die kommende Saison gesehen.

Transferpläne bei Werder Bremen

Peter Niemeyer, Leiter Profifußball bei Werder Bremen, äußerte sich im Rahmen des 3:1-Testspielsiegs gegen Kickers Emden vielsagend: „Wir sind handlungsfähig. Wir wollen etwas umsetzen. Sowohl auf der Eingangs- als auch auf der Ausgangsseite wird im Kader etwas passieren.“ Diese Aussage deutet auf weiteren Bewegung im Transfermarkt hin.

Mbangula absolvierte in der vergangenen Saison 32 Pflichtspiele für Juventus, in denen er vier Tore schoss und fünf Vorlagen lieferte. Sein Vertrag bei Juventus lief eigentlich bis 2028, dennoch entschied er sich für einen Wechsel an die Weser. Damit möchte der Verein erneut seine Ambitionen in der Bundesliga unterstreichen.

Zweiter Sommerneuzugang

Nach Innenverteidiger Maximilian Wöber, der von Leeds United ausgeliehen wurde, ist Mbangula der zweite Sommerneuzugang der Bremer und die erste feste Verpflichtung an der Weser. Der Verein setzt damit klare Zeichen für eine erfolgreiche Zukunft.

Mit dem jungen Talent richtet Werder Bremen den Kader zukunftsorientiert aus. Die Aussagen von Niemeyer deuten zusätzlich darauf hin, dass weitere Spieler folgen könnten.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.