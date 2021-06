Borussia Dortmund hat im Jahr 2020 eine Mannschaft, die in der Bundesliga ganz oben mitspielen kann. Eines der Wunderkinder ist der norwegische Shootingstar Erling Haaland. Der erst 20-jährige Stürmer wechselte im Januar 2020 für 20 Millionen Euro von Red Bull Salzburg zum BVB. Heute soll er um die 80 Millionen Euro wert sein.

Borussia Dortmund muss die kommende Saison planen. Wer kommt, wer verlässt den BVB?

Foto: Imago Images

Dabei wird nun ein Name in der Gerüchteküche gekocht, der wohl nur den größten Fußballexperten etwas sagt, dabei sollte man ihn eigentlich kennen. Denn es könnte sein, dass ein DFB-Schreck zu Borussia Dortmund wechselt.

Borussia Dortmund: Irres Transfergerücht! Holt der BVB diesen DFB-Schreck?

Eljif Elmas. Sagt dir nichts? Der 21-jährige Nordmadzedonier sollte jedem Fußballfan in Deutschland ein Begriff sein, denn Ende März erzielte er den 2:1-Siegtreffer im Länderspiel zwischen Deutschland und seinem Land.

Elmas, der beim SC Neapel in Italien spielt, gilt als großes Talent. Seine Hauptposition ist das offensive Mittelfeld, doch er kann auch etwas defensiver oder als Linksaußen eingesetzt werden. Im ersten EM-Spiel der Nordmadzedonier gegen Österreich spielte Elmas im halbrechten zentralen Mittelfeld. Über die komplette Spielzeit war er dort im Einsatz und hatte ebenfalls seinen Anteil daran, dass der Fußballzwerg den Österreichern so manche Schwierigkeiten unterbreitete. Am Ende verlor sein Team dennoch mit 3:1.

Wie die Sportseite The Athletic nun berichtet, hat offenbar Borussia Dortmund den jungen Spieler ins Auge genommen. Demnach scoutet der BVB den 21-Jährigen seit knapp einem Jahr.

Foto: Imago Images

Elmas kam in der vergangenen Saison auf 33 Einsätze beim italienischen Topklub, allerdings wurde er 30 Mal davon eingewechselt. Neben Dortmund sollen auch Leeds United und Benfica Lissabon Interesse zeigen.