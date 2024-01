Borussia Dortmund: BVB-Star wird der große Gewinner der Vorbereitung – ER schaut nur neidisch zu

Schwache Hinrunde, viele Leistungs-Tiefs, neue Co-Trainer – bei Borussia Dortmund wurde im Trainingslager ganz genau hingeschaut, wer sich wie präsentiert. Viele sind sich sicher: Die Leistungen in Marbella werden maßgeblich darüber entscheiden, wer in der Rückrunde ran darf.

Einige BVB-Stars konnten das nutzen – darunter so mancher, dem man es nicht zugetraut hätte. Doch es gab auch klare Verlierer der Vorbereitung bei Borussia Dortmund. Hier erfährst du sie.

Borussia Dortmund: Gewinner und Verlierer der Vorbereitung

Eine Woche lang wurde in der Sonne Südspaniens intensiv gearbeitet, um in der Restrunde anders aufzutreten als in der mageren Hinrunde. Die Testspiele gegen Alkmaar (2:2) und Lüttich (3:3) gaben wenig Anlass zu Euphorie. Dennoch konnten einige Spieler auf sich aufmerksam machen – während Marbella für andere eher als Rückschritt geendet sein dürfte.

Gewinner: Thomas Meunier

Bei den Außenverteidigern hat sich die personelle Situation etwas entspannt. Schlecht für Thomas Meunier – möchte man denken. Doch der Belgier, der eigentlich längst aussortiert war und im Sommer gehen sollte, betrieb erfolgreich Eigenwerbung. Im Training drängte er sich auf, erarbeitete sich damit Spielzeit in den Tests und überzeugte auch dort. Zurecht gab es Sonderlob von Edin Terzic: „Es überrascht uns überhaupt nicht, dass Thomas sich hier stark gezeigt hat. Wir wissen, dass er ein sehr erfahrener Spieler ist. Er hatte in der Hinrunde lange mit seiner Verletzung zu kämpfen.“

Gewinner: Marcel Sabitzer

Wie alle Neuzugänge hatte auch der Österreicher in der Hinrunde Schwierigkeiten. Hintenraus fand er sich mehrfach auf der Bank wieder. In Marbella aber konnte er an seinem Image arbeiten. Er war einer der wenigen, der in beiden Testspielen ansprechende Leistungen anbot und konnte Pluspunkte sammeln, um fortan wieder zu den unangefochtenen Stammspielern zu gehören.

Verlierer: Paris Brunner

In Dortmunds U19 und Deutschlands U17 verzückt er alle – und viele Fans sitzen schon auf glühenden Kohlen, wann das Juwel auch in der Bundesliga ran darf. Marbella hat ihm dabei nicht geholfen. Die große Chance, täglich unter den Augen von Terzic zu trainieren, konnte er nicht nutzen, schwamm nur mit. Obendrein leistete er sich mit dem nächtlichen Ausritt den nächsten Eklat samt Suspendierung.

Verlierer: Guille Bueno

Mehrfach durfte der Spanier schon mit den Profis verreisen und bei Terzic vorspielen. Diesmal war es besonders heiß, denn Borussia Dortmund sucht händeringend einen Linksverteidiger – was für ein Win/Win wäre es für BVB und Bueno, wenn der aus den eigenen Reihen käme? Wird er aber vorerst nicht. Der 21-Jährige verabschiedete sich mit einer schweren Verletzung aus dem Trip in sein Heimatland, wird wochenlang fehlen und verpasst damit eine riesige Chance.