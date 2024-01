Jadon Sancho: „Here we go!” Endlich fallen die magischen Worte!

Seit Tagen sitzen die Fans von Borussia Dortmund auf glühenden Kohlen. Der Deal um Jadon Sancho scheint schon länger durch – doch noch immer fehlt die Verkündung. Nun scheint es endlich soweit – der Star ist auf dem Weg.

Transfer-Guru Fabrizio Romano twitterte am Mittwochmittag die magischen Worte. „Here we go“ – wenn dieser Spruch fällt, weiß jeder Fußballfan: Der Rückkehr von Jadon Sancho zu Borussia Dortmund steht nichts mehr im Weg.

Jadon Sancho: Transfer-Guru verkündet endgültige Einigung

Im Trainingslager in Marbella sollte Sancho zur Mannschaft stoßen – nun ist der BVB-Tross zurück in Dortmund und der Transfer noch immer nicht verkündet. Unter den Fans machte sich die Sorge breit, der Deal könnte auf den letzten Metern doch noch platzen. Die Sorge dürfte sich nun zerschlagen. Der Transfer wird stattfinden.

Wenn Fabrizio Romano „Here we go” schreibt, gibt es keine Zweifel mehr. Der extrem gut vernetzte Transfer-Experte aus Italien sprach am Mittwoch seine berühmten Worte. Und er ging ins Detail: Jadon Sancho fliegt sofort nach Dortmund, um dort noch am Mittwoch den Medizincheck zu absolvieren. Das Gehalt wird geteilt: Einen Teil übernimmt der BVB, einen Teil zahlt Manchester United weiter und auf einen Teil verzichtet der 23-Jährige, damit der Deal klappt.

Fabrizio Romano weiß allerdings auch: Im Leih-Vertrag ist keine Kaufoption enthalten. Die Verhandlungen um dieses Detail sollen den Deal so lange aufgehalten haben – am Ende musste sich Borussia Dortmund ohne Kaufklausel zufrieden geben und muss, sollte man Jadon Sancho behalten wollen, im Sommer in den nächsten heftigen Poker gehen.