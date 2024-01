Borussia Dortmund aus Spanien zurück – Trainingslager hinterlässt zahlreiche Fragezeichen

Was erwartet die Fans, wenn ihre Borussia aus Dortmund am kommenden Samstag (13. Januar) wieder in der Bundesliga auf dem Platz steht? Sieben Tage ackerten und schwitzten die Profis unter der spanischen Sonne. Doch die Euphorie bleibt geknickt.

Borussia Dortmund verabschiedete sich krisengebeutelt in die Winterpause. Eine Analyse der Bosse ergab, dass Trainer Edin Terzic weitermachen darf, alles andere aber auf dem Prüfstand steht. Voller Erwartung blickten die Fans also aufs Trainingslager. Doch die Erkenntnisse dieser Woche sind ernüchternd.

Borussia Dortmund: Rückkehr-Euphorie gebremst

Als erste Maßnahme entschied sich der BVB dazu, Terzic zwar nicht zu entlassen, aber ihm zwei neue Co-Trainer an die Seite zu stellen. Nuri Sahin und Sven Bender sollen nicht nur das Dortmunder Spiel auf ein neues Level heben, sondern auch Euphorie bei den Fans wecken.

Beide sind Teil der legendären Meisterjahre unter Jürgen Klopp, nach denen sich der ganze Verein nun schon seit vielen Jahren zurücksehnt. Beide übernahmen in Marbella auch gleich Trainingsverantwortung. Doch die Euphorie um die beiden Rückkehrer erfuhr bei Borussia Dortmund gleich erste Dämpfer. In Sachen Testspielen bekleckerte sich Borussia Dortmund nicht mit Ruhm.

BVB stolpert durch Tests

Dass Sahin und Bender nun einmal keine automatischen Heilsbringer sind, zeigte sich in den beiden Testspielen gegen Alkmaar und Standard Lüttich. Der BVB hatte mit den gleichen Problemen, mit den „Terzic-Problemen“ wenn man so will, zu kämpfen. Eine schlagartige Verbesserung war nicht zu sehen. Es spricht mehr dafür, dass hier ein Prozess starten muss, der vielleicht einige Zeit in Anspruch nimmt.

Gegen beide Teams reichte es nur zu einem Remis. Dabei waren oft gerade die Phasen, in der die vermeintliche A-Elf auf dem Platz stand, die schlechtesten. Mut machen beide Auftritte vor dem Bundesliga-Spiel gegen Darmstadt nicht. Seine Probleme wird Dortmund eben nicht nur durch zwei Ex-Stars los.

Borrussia Dortmund: Transferstau hemmt Erwartungen

Und dann ist da auch noch das Transfer-Thema. Der BVB wollte und musste den Kader für die anstehenden Aufgaben verstärken. Jadon Sancho und Ian Maatsen hatte man schon vor der Reise nach Spanien an der Angel. Einziges Problem: Sie kamen nicht!

Die Verkündung beider Spieler erfolgt erst nach dem Rückflug ins Ruhrgebiet. Ein Problem für Borussia Dortmund. Denn so müssen beide Spieler während des Ligabetriebs integriert werden – das kann dauern. So kehren die Schwarz-Gelben mit mehr Fragezeichen aus dem Trainingslager zurück, als gewollt.