Borussia Dortmund – Standard Lüttich im Live-Ticker: Ernüchterung nach durchwachsener Bundesliga-Generalprobe

Nach dem eher ernüchternden Testspiel-Auftritt gegen AZ Alkmaar (2:2) möchte Borussia Dortmund zum Abschluss des Winter-Trainingslagers einen passenden Abschluss liefern. Dieses Mal wartet im Banús Football Center- mit Standard Lüttich am Dienstag (9. Januar) ein belgischer Top-Klub.

Wie präsentiert sich Borussia Dortmund im letzten Test, bevor am Samstag (13. Januar, 18.30 Uhr) mit dem Auswärtsspiel beim SV Darmstadt 98 der Bundesliga-Alltag wartet? Wie geht der BVB die Bundesliga-Generalprobe gegen Lüttich an?

Borussia Dortmund – Standard Lüttich im Live-Ticker

Es wird spannend zu sehen sein, inwieweit die Tage im Trainingslager Früchte getragen haben. Wie groß ist der Einfluss der zwei neuen Co-Trainer Nuri Sahin und Sven Bender? Welche Startelf schicken Edin Terzic und Co. auf den Platz? Alle Informationen rund um das Testspiel Borussia Dortmund – Standard Lüttich bekommst du hier bei uns im Live-Ticker.

Borussia Dortmund – Standard Lüttich 3:3 (1:1)

Tore: 1:0 Meunier (15.), 1:1 Kanga (36.), 1:2 Kanga (59.), 2:2 Papadopolous (70.), 2:3 Perica (76.), 3:3 Bamba (88.)

Aufstellungen: Kobel(Meyer 60.) – Meunier(Blank 46.), Hummels(Papadopoulos 60.), Süle, Schlotterbeck – Özcan, Brandt(Pohlmann 60.), Sabitzer(Wätjen 60.) – Malen(Bamba,60.), Moukoko(Füllkrug 46.), Bynoe-Gittens(Reyna 46.)

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

13.20 Uhr: Somit endet nicht nur das Trainingslager für den BVB, sondern auch unser Live-Ticker zum letzten Test in Marbella. Bis dahin!

12.58 Uhr: Für die BVB-Profis geht es nun unter die Dusche, dann in den Bus und dann direkt in den Flieger Richtung Deutschland. Ab morgen beginnt dann die Vorbereitung auf das Bundesliga-Spiel in Darmstadt (Samstag, 13. Januar, 18.30 Uhr). Am Böllenfalltor wird sich das Team von Edin Terzic deutlich steigern müssen, um mit drei Punkten in das neue Jahr zu starten.

90. Minute: Und dann ist Schluss! Nach dem 2:2 gegen Alkmaar folgt ein 3:3 gegen Lüttich – zwei Ergebnisse, die nicht allzu viel Euphorie auslösen dürften. Dennoch darf man auch all die verletzten und kranken Akteure nicht vergessen. Wenn alle fit sind, sollte das anders noch einmal anders aussehen. Dennoch ein durchwachsener Test des BVB heute.

88. Minute: Kurz vor Schluss gelingt dem BVB noch der Ausgleich. Nach einem Schuss von Reyna staubt Bamba zum 3:3 ab – ein wildes Spiel hier in Marbella!

76. Minute: Bittere Patzer von Torwart Meyer! Der Keeper möchte auf die rechte Seite passen, der Ball wird von Lüttich aber noch im Strafraum abgefangen. Ein erster Schuss wird geblockt, aber dann landet der Ball durch Perica im Kasten. Das ist zu wenig von Schwarz-Gelb.

70. Minute: Ausgleich für den BVB! Nach einem starken Freistoß von Pohlmann kommt Füllkrug per Kopf an den Ball. Der Angreifer trifft jedoch nur den Querbalken, doch Papadopoulos steht richtig und schiebt zum 2:2 ein.

60. Minute: Terzic nimmt weitere Wechsel vor. Meyer, Pohlmann, Papadopoulos, Wätjen und Bamba sind für Kobel, Brandt, Hummels, Sabitzer und Malen drin. Auf der Bank sitzen jetzt nur noch die Youngster Campbell und Brunner.

59. Minute: Zweiter Treffer für Kanga, 1:2 Lüttich! Djenepo düpiert Süle, der mit dem dribbelstarken Außenspieler überhaupt nicht klarkommt. Kanga wartet in der Mitte und muss nur einschieben. Da sah Süle alles andere als gut aus.

50. Minute: Der zweite Durchgang geht munter los. Sowohl der BVB als auch Lüttich hatten schon eine gute Gelegenheit.

46.Minute: Zu Beginn der zweiten Halbzeit gibt es einen Dreifach-Wechsel auf Dortmunder Seite. Blank kommt für Meunier, Reyna für Bynoe-Gittens und Füllkrug für Moukoko ins Spiel.

45. Minute: Kurz darauf ist Pause. Nach einem guten Beginn hat der BVB in den letzten Minuten etwas nachgelassen und Lüttich ins Spiel kommen lassen. Da muss in Halbzeit zwei noch mehr kommen.

44. Minute: Riesen Chance vor der Halbzeit. Nach einem starken Zuspiel von Bynoe-Gittens kommt Malen frei vor dem Tor zum Abschluss. In letzter Sekunde wirft sich ein Lüttich-Verteidiger in den Schuss. Das war fast die erneute Führung.

36. Minute: Der Ausgleich aus dem Nichts! Nach einer Flanke von Price ist Kanga zur Stelle. Dieses Mal bringt er den Ball im Netz unter – 1:1. Da sah die BVB-Defensive nicht gut aus.

28. Minute: Knapp eine halbe Stunde gespielt. Besonders auffällig: das hohe Pressing des BVB. Das Team von Edin Terzic greift die Gegner tief in deren eigenen Hälfte an und erzwingt so immer wieder Ballverluste. Defensiv steht man bislang stabil. Unter dem Strich eine sehr ordentliche Vorstellung von Schwarz-Gelb.

20. Minute: Erste Riesen-Chance für die Belgier. Nach einem leichtfertigen Ballverlust von Özcan kommt Hertha-Leihgabe Wilfried Kanga an den Ball – der Stürmer trifft nur die Latte. Glück für den BVB.

15. Minute: Tor für Schwarz-Gelb! Thomas Meunier vollendet eine starke Flanke von Donyell Malen zum ersten Treffer des Tages – eine klasse Kombination.

7. Minute: Der BVB startet gut in den Test. Der Ball läuft, die Offensivbemühungen erkennbar – die klaren Torchancen fehlen allerdings noch.

1. Minute: Der Ball rollt, rein in die erste Halbzeit.

11.07 Uhr: Vize-Kapitän Kobel führt sein Team einmal mehr aufs Feld – Kapitän Can ist heute nicht dabei. Vor dem Anstoß gibt es noch eine Gedenkminute für den am Sonntag verstorbenen Franz Beckenbauer.

11.02 Uhr: Der Anpfiff wird sich um ein paar Minuten verzögern. Die Mannschaften kommen erst jetzt langsam aus den Kabinen.

10.56 Uhr: Eine kleine Überraschung: Paris Brunner und Cole Campbell sind trotz der Gerüchte um den nächtlichen Ausflug der Youngster dabei. In wenigen Minuten geht es los.

10.40 Uhr: Nico Schlotterbeck wird heute aller Voraussicht nach wieder als linker Außenverteidiger zum Einsatz kommen, da sich Youngster Guille Bueno im ersten Testspiel am Knie verletzt hat und deshalb nicht mitwirken kann.

10.12 Uhr: Neben Reus fehlen auch Emre Can (Belastungssteuerung) sowie Marius Wolf und Mateu Morey (beide Infekt).

10.09 Uhr: Und diese Elf schickt Edin Terzic von Beginn an auf den Rasen: Kobel – Meunier, Hummels, Süle, Schlotterbeck – Özcan, Brandt, Sabitzer -Malen, Moukoko, Bynoe-Gittens

09.42 Uhr: In etwas mehr als einer Stunde erfolgt der Anstoß im Marbella Football Center. Einer der Akteure, die in jedem Fall nicht spielen werden, ist Marco Reus. Der Ex-Kapitän ist heute Morgen aus Marbella abgereist: Er wird zum zweiten Mal Vater.

08.10 Uhr: Der Gegner: Standard Lüttich. Die Belgier rangieren nach 20 Spieltagen lediglich auf dem neunten Tabellenplatz der Pro League. Für sie ist es der erste Test im Trainingslager. Wo ihr das Testspiel des BVB gegen den belgischen Erstligisten live verfolgen könnt, erfahrt ihr hier!

07.25 Uhr: Nach einem durchwachsenen Auftritt gegen AZ Alkmaar wird sich das Team von Edin Terzic gegen die Belgier steigern wollen und müssen. Schon am Samstag (13. Januar) steigt der Bundesliga-Auftakt 2024 mit dem Auswärtsspiel in Darmstadt. Dort möchte der BVB die große Aufholjagd starten.

Dienstag, 09. Januar, 06.00 Uhr: Einen wunderschönen guten Morgen. Das Trainingslager des BVB in Marbella (Spanien) neigt sich dem Ende. Am heutigen Dienstag steht um elf Uhr der zweite und letzte Test für Schwarz-Gelb an. Es geht gegen Standard Lüttich.