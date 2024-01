Borussia Dortmund – Standard Lüttich im Live-Ticker: Wie meistert der BVB die Bundesliga-Generalprobe?

Nach dem eher ernüchternden Testspiel-Auftritt gegen AZ Alkmaar (2:2) möchte Borussia Dortmund zum Abschluss des Winter-Trainingslagers einen passenden Abschluss liefern. Dieses Mal wartet im Banús Football Center- mit Standard Lüttich am Dienstag (9. Januar) ein belgischer Top-Klub.

Wie präsentiert sich Borussia Dortmund im letzten Test, bevor am Samstag (13. Januar, 18.30 Uhr) mit dem Auswärtsspiel beim SV Darmstadt 98 der Bundesliga-Alltag wartet? Wie geht der BVB die Bundesliga-Generalprobe gegen Lüttich an?

Borussia Dortmund – Standard Lüttich im Live-Ticker

Es wird spannend zu sehen sein, inwieweit die Tage im Trainingslager Früchte getragen haben. Wie groß ist der Einfluss der zwei neuen Co-Trainer Nuri Sahin und Sven Bender? Welche Startelf schicken Edin Terzic und Co. auf den Platz? Alle Informationen rund um das Testspiel Borussia Dortmund – Standard Lüttich bekommst du hier bei uns im Live-Ticker.

Borussia Dortmund – Standard Lüttich -:-

Tore: –

Aufstellungen: –

08.10 Uhr: Der Gegner: Standard Lüttich. Die Belgier rangieren nach 20 Spieltagen lediglich auf dem neunten Tabellenplatz der Pro League. Für sie ist es der erste Test im Trainingslager. Wo ihr das Testspiel des BVB gegen den belgischen Erstligisten live verfolgen könnt, erfahrt ihr hier!

07.25 Uhr: Nach einem durchwachsenen Auftritt gegen AZ Alkmaar wird sich das Team von Edin Terzic gegen die Belgier steigern wollen und müssen. Schon am Samstag (13. Januar) steigt der Bundesliga-Auftakt 2024 mit dem Auswärtsspiel in Darmstadt. Dort möchte der BVB die große Aufholjagd starten.

Dienstag, 09. Januar, 06.00 Uhr: Einen wunderschönen guten Morgen. Das Trainingslager des BVB in Marbella (Spanien) neigt sich dem Ende. Am heutigen Dienstag steht um elf Uhr der zweite und letzte Test für Schwarz-Gelb an. Es geht gegen Standard Lüttich.