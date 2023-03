Borussia Dortmund: Entscheidung wohl gefallen! ER soll den BVB verlassen

Viele Spieler von Borussia Dortmund legten in den ersten Wochen des neuen Jahres eine regelrechte Leistungsexplosion hin. Gleich mehrere Akteure konnten ihre Leistungen deutlich steigern und überzeugten mit teilweise beeindruckenden Auftritten. Vor allem wegen der deutlichen Steigerungen zum vergangenen Jahr mischt der BVB wieder im Titelrennen mit.

Doch während einige Spieler zu absoluten Leistungsträgern bei Borussia Dortmund wurden, stehen andere weiterhin auf dem Abstellgleis. Jetzt haben sich die Borussen-Bosse wohl über die Zukunft eines Akteurs entschieden. Dieser kann den BVB nach nur drei Jahren wieder verlassen.

Borussia Dortmund: Abgang von Meunier sicher?

Er kam 2020 als großer Hoffnungsträger von Paris Saint-Germain. Thomas Meunier sollte zu einem Anker auf der rechten Verteidigungsseite werden und den Abgang von Achraf Hakimi so kompensieren. Dies schaffte der Belgier aber nur ganz selten. Einfache Fehler und kleinere oder größere Verletzungen ließen den Außenverteidiger immer mehr ins Hintertreffen geraten. Nun scheint er überhaupt keine Rolle mehr zu spielen.

+++ Borussia Dortmund: Heftige Kritik an BVB-Star – „Seine Zeit ist dann auch irgendwann begrenzt“ +++

In der laufenden Saison kommt der 31-Jährige gerade mal auf neun Einsätze. Erst zog er sich erst einen Jochbeinbruch, dann einen Muskelfaserriss zu. Seitdem ist der belgische Nationalspieler hinten dran. Zuletzt stand er viermal im Kader, kam jedoch kein einziges Mal zum Einsatz. Schon seit einigen Wochen gibt es Gerüchte darüber, dass sich die Wege vom BVB und Meunier im Sommer trennen könnten. Nun soll die Entscheidung seitens des Vereins endgültig gefallen sein.

Laut „calciomercato“ steht Meunier trotz seines Vertrags bis 2024 zum Verkauf. Edin Terzic plane mit dem Routinier schlicht nicht mehr. Zu häufig war er in den vergangenen drei Jahren verletzt, zu selten konnte er überzeugen. Seit seinem Wechsel zu den Westfalen kam der Rechtsverteidiger gerade mal auf 47 Pflichtspieleinsätze im schwarz-gelben Dress. Das Gesamtpaket scheint für Terzic und Co. einfach nicht mehr zu stimmen. Die Karriere von Thomas Meunier wird mit großer Wahrscheinlichkeit also woanders weitergehen.

Viele Interessenten an BVB-Verteidiger

Der belgische WM-Teilnehmer habe bereits jetzt kaum mehr eine Chance auf Spielzeit unter Edin Terzic, so das Online-Portal. Trotz seiner dürftigen Leistungen in den vergangenen Monaten sollen bereits einige europäische Top-Klubs ihr Interesse an dem ehemaligen PSG-Star hinterlegt haben. In den vergangenen Wochen war Meunier bereits mit dem AC Mailand, Manchester United sowie mit Inter Mailand in Verbindung gebracht worden.

Ein wirklich ernstzunehmender Kandidat soll laut „as“ allerdings der FC Barcelona sein. Demzufolge soll Meunier Borussia Dortmund „zu einem sehr erschwinglichen Preis verlassen“ können. Bereits in der Vergangenheit wurde der BVB-Star mehrfach mit der Blaugrana in Verbindung gebracht. Wirklich konkret wurde es jedoch bislang nicht. Durch die scheinbar schon feststehende BVB-Trennung im Sommer könnte sich dies aber nun ändern.

Mehr News zum BVB:

FCB statt BVB? Das könnte die Devise für Thomas Meunier ab Sommer sein. Wo der Belgier am Ende landen wird, bleibt abzuwarten. Eines scheint jedoch schon, mehr als zwei Monate vor Saisonende, festzustehen: Thomas Meunier hat in Dortmund keine Zukunft mehr. Das wird sich angesichts seiner geringen Einsatzchancen in den kommenden Wochen auch wohl kaum mehr ändern.