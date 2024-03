Borussia Dortmund: Mislintat-Hammer – jetzt soll alles ganz schnell gehen

Kommt es bei Borussia Dortmund zum Mislintat-Hammer? Immer mehr deutet darauf hin, dass das Diamantenauge nach mehr als sechs Jahren zu „seinem“ BVB zurückkehrt. Womöglich geht nun sogar alles ganz schnell.

Borussia Dortmund will Nägel mit Köpfen machen. Erst soll die Watzke-Nachfolge geklärt werden, dann – wird es Kehl – Sven Mislintat als neuer Sportdirektor kommen. Schon am Kader für die nächste Saison soll der Rückkehrer mitarbeiten.

Borussia Dortmund: Mislintat-Rückkehr nimmt Formen an

Die Bundesliga pausiert – und trotzdem brodelt es beim BVB gewaltig. Nationalspieler-Fiasko, Champions-League-Kampf, Kader-Umbruch und personelle Neuaufstellung: Es ist viel los in Dortmund. Nun könnte es an einer Front ganz schnell gehen. Auf den wichtigsten Posten Geschäftsführung und Sportdirektor bahnen sich zeitnahe Entscheidungen an.

Im Herbst 2025 tritt BVB-Boss Hans-Joachim Watzke zurück. Ab Sommer will er seinen Nachfolger einlernen. Vieles deutet auf die nächste Beförderung von Sebastian Kehl hin. Auch wenn noch nichts sicher ist, gilt der aktuelle Sportdirektor als A-Lösung. Dann aber braucht es für diesen Posten auch einen Nachfolger. Und der scheint bereits gefunden.

Mislintat vor BVB-Rückkehr

Nach „Sky“ nennt nun auch der „Kicker“ Sven Mislintat als heißen Kandidaten. Es wäre eine ganz besondere Rückkehr. Mislintat ist in Dortmund geboren, arbeitete sich von 1998 bis 2017 vom Spielanalysten bis zum Chefscout und Direktor hoch. Sein Auge für Juwele ist legendär. Unzählige Toptalente, die bei Borussia Dortmund den großen Sprung machten, hatte er entdeckt. Nach einem Streit mit dem damaligen BVB-Coach Thomas Tuchel ging er. Über den FC Arsenal, den VfB Stuttgart und Ajax Amsterdam könnte ihn sein Weg nun zurück in die Heimat führen.

Zurück in Dortmund ist er schon wieder, sein Vertrag bei Ajax aufgelöst. Nun könnte es ganz schnell gehen. Nach Ostern will der BVB eine Entscheidung über die Watzke-Nachfolge treffen. Wird es Kehl, soll zügig ein neuer Sportdirektor her, der sich sofort in die Planung des Kaders für 2024/25 einschaltet.