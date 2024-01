Borussia Dortmund: Legende spricht von BVB-Rückkehr – „Dortmund ist Heimat“

Die Fans von Borussia Dortmund träumten lange von einer Rückkehr von Jadon Sancho zu Borussia Dortmund. Das klappte auch. Der Flügelstürmer läuft bis zum Saisonende für den BVB auf. Aber es gibt auch andere ehemalige Spieler und Mitarbeiter, die ebenfalls davon träumen, bei den Schwarzgelben wieder unter Vertrag zu stehen.

So geht es etwa auch Sven Mislintat, der sich eine Rückkehr zu seinem ehemaligen Arbeitgeber Borussia Dortmund offen lässt. Seine Aussagen jedenfalls deuten darauf hin, dass er Lust auf den Bundesliga-Klub hat.

Von 2006 bis 2017 hatte Sven Mislintat im Bereich Scouting und Kaderplanung bei Borussia Dortmund gearbeitet. Diese Zeit war für den gebürtigen Dortmunder eine ganz besondere, wie er bei „Sky“ erklärt. „Dortmund ist Heimat und das Verhältnis ist nicht eingerostet“, so Mislintat.

Der 51-Jährige weiter: „Ein Verein, in dessen Region ich geboren bin und der in meinem Herzen ist, schließe ich nie aus für eine erneute Tätigkeit. Der BVB ist aber im Moment kein Thema für mich.“

Nach der BVB-Trennung folgte ein Engagement beim FC Arsenal als Chefscout und 2019 der Einstieg beim VfB Stuttgart als Sportdirektor. Dreieinhalb Jahre lang blieb Mislintat bei den Schwaben. Auch hier baute er eine enge Bindung zum Verein auf: „Auch Stuttgart ist ein Verein, der immer in meinem Herzen bleiben wird.“

Bittere Zeit in Amsterdam

Mit den glücklosen Monaten bei Ajax Amsterdam hat Mislintat derweil abgeschlossen: „Das Thema Ajax ist für mich erledigt. […] Ich hatte das Gefühl, gar nicht zeigen zu können, was mit dieser Mannschaft möglich gewesen wäre.“ Letztlich dauerte das Engagement der Legende von Borussia Dortmund als Technischer Direktor beim niederländischen Rekordmeister gerade mal viereinhalb Monate, ehe sich Ende September unter großem Getöse die Wege trennten.

Wenn er sich an einen Transfer gern erinnert, ist es die von Jadon Sancho. Der BVB holte den 17-Jährigen 2017 von Manchester City. „Beim Transfer damals waren das von Anfang an vertrauenswürdige Gespräche mit ihm, seiner Familie und seinem Berater. Eine tolle Geschichte, auch wenn wir harte Konkurrenz hatten. Der FC Bayern hat versucht, relativ spät einzugreifen am Deadline Day, aber Jadon, und das zeigt seine Qualität, hat nicht eine Sekunde darüber nachgedacht und hat sein Commitment gehalten“, so Mislintat. Nun ist Sancho wieder bei den Dortmundern. Ob auch Mislintat eines Tages zum BVB zurückkehren wird?