Borussia Dortmund: Klubs stehen Schlange – Juwel-Poker kann für BVB zum Geldregen werden

Bei Borussia Dortmund bahnt sich noch in dieser Winter-Transferperiode ein Abgang an! Womöglich darf sich der BVB dabei sogar auf ein Geldregen freuen, sollten die Verhandlungen erfolgreich ablaufen.

Die Rede ist von Giovanni Reyna. Der Youngster wird bei Borussia Dortmund nicht mehr glücklich, ist bei anderen Klubs heiß begehrt. Der Mittelfeldspieler soll sich dabei sogar mit zwei Vereinen geeinigt haben. Das Transfer-Poker könnte nun bald richtig Fahrt aufnehmen.

Borussia Dortmund: Klubs stehen Schlange

Edin Terzic plant nicht mehr mit ihm, dafür ist er woanders begehrt: Das Kapitel Borussia Dortmund wird für Giovanni Reyna wohl bald ein Ende haben. Premier-League-Klub Nottingham Forest schien lange im Rennen um den BVB-Profi die Nase vorn zu haben. Einem Bericht von „The Athletic“ zufolge sollte ein Leihdeal dabei rausspringen. Es hieß, dass die Verhandlungen schon fortgeschritten seien.

Nun aber bringt der italienische Transfer-Experte Gianluca Di Marzio einen neuen Verein ins Spiel. Demnach soll Olympique Marseille den Engländern in die Suppe spucken. Reyna soll nämlich bereits kurz vor der Ankunft beim französischen Klub stehen.

Di Marzio lässt dabei offen, ob es sich bei den Verhandlungen mit Marseille um eine Leihe handelt. Es ist gut möglich, dass Reyna aktuell mit beiden Teams verhandelt, um sich alle Optionen offen zu halten. Der Amerikaner kann sich dabei vorstellen, sowohl für Marseille als auch für Nottingham aufzulaufen.

Winkt dem BVB ein Geldregen?

Laut der französischen „L’Equipe“ haben sich beide Teams über eine Leihe samt Kaufoption mit Borussia Dortmund geeinigt. Nun hängt es wohl nur noch an Reyna selbst, für welchen Verein er sich entscheidet. Sollte er in der Rückrunde überzeugen, winkt dem BVB dann eine satte Ablösesumme. Wie hoch die ausfallen wird, ist allerdings bislang noch unklar.

Reyna wird hoffen, mit einem Wechsel endlich aus dem Loch zu kommen. Unter BVB-Coach Terzic stand er in der laufenden Saison lediglich in zwei Partien in der Startelf. Sonst kommt der 21-Jährige auf Kurzeinsätze.