BVB-Star lässt mit EM-Aussagen aufhorchen – Nagelsmann hört genau hin

30 Millionen Euro zahlte der BVB im Sommer 2022 an RB Salzburg für Karim Adeyemi. Vom Offensivspieler hat man sich bei Borussia Dortmund viel versprochen. Bislang ließ der 22-Jährige sein Talent allerdings noch nicht aufblitzen, wie zu Beginn noch erhofft.

Abgesehen von einigen Rückschlägen beim BVB gab es auch in der deutschen Nationalmannschaft eine bittere Ohrfeige von Bundestrainer Julian Nagelsmann. Nun schickte Adeyemi eine deutliche Ansage an den DFB-Coach.

BVB-Star Adeyemi reagiert nach heftiger Kritik

Neun Tore und sechs Vorlagen gelangen Karim Adeyemi in seiner ersten BVB-Saison, in der die Dortmunder die Meisterschaft nur knapp verpassten. In der laufenden Spielzeit hinkt er den Erwartungen wieder deutlich hinterher. Der Youngster konnte nicht an der Leistung der vergangenen Saison anknüpfen und ist selbst enttäuscht. „Es war keine gute Hinrunde. Mit mir selber bin ich nicht zufrieden“, sagte Adeyemi. Aktuell fällt der Dortmund-Star aufgrund eines Syndesmosebandrisses aus.

Zum Ende des vergangenen Jahres gab es neben der Leistung beim BVB auch Aufregung in der deutschen Nationalmannschaft. Statt zum DFB-Team wurde er zur U21 eingeladen. Allerdings lehnte Adeyemi ab, weil er sich auf Borussia Dortmund konzentrieren wollte. Dafür kassierte er reichlich Kritik und äußerte sich jetzt erstmals dazu.

„Ich bin immer sehr stolz, wenn ich für Deutschland spielen darf. Aber ich musste den Rhythmus wieder reinkriegen und bei Dortmund erst einmal wieder Leistung zeigen, bevor ich mich bei der Nationalmannschaft zeigen darf.“ Damit wollte er unterstreichen, dass er sich über gute Leistungen im Verein wieder für den DFB empfehlen wollte.

Ansage an Nagelsmann

Aktuell konzentriert sich der BVB-Star darauf, wieder gesund zu werden, um mit den Schwarzgelben eine erfolgreichere Rückrunde zu spielen. Dabei blickt Adeyemi aber auch auf die Europameisterschaft mit Deutschland im kommenden Sommer.

„Eine EM im eigenen Land gibt es nicht häufig. Natürlich will man dann dabei sein und für sein Land spielen. Aber ich muss erst mal wieder fit werden und mich zeigen“, erklärte er. Bundestrainer Julian Nagelsmann wird diese Worte sicherlich ebenfalls mitbekommen haben. Doch aktuell kann Adeyemi von einer EM-Teilnahme nur träumen – es sei denn, es folgt eine Leistungsexplosion des Offensivspielers.