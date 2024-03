Ex-BVB-Star sieht rot – Skandalspiel eskaliert völlig

Schäumende Wut bei Real Madrid! Die Partie beim FC Valencia wurde zum Skandalspiel – und das im wahrsten Sinne mit Abpfiff. Mittendrin: Ex-BVB-Star Jude Bellingham.

Am Samstagabend hatte Real in einer spektakulären Partie in Valencia ein 0:2 aufgeholt und in letzter Sekunde noch zum Sieg getroffen – dachten alle. Doch das Tor des einstigen Stars von Borussia Dortmund zählte nicht. Während Bellingham einköpfte, pfiff der Schiedsrichter die Partie ab. Anschließend versank alles im Chaos.

Ex-BVB-Star Bellingham sieht rot – Skandalspiel in Valencia

Seit Monaten fegt Real Madrid durch die Liga. Die letzte Niederlage gab es im September! Nun brachte Valencia die „Galaktischen“ an den Rand einer Pleite. Doch in einer hochspannenden Partie konnte Madrid ein 0:2 aufholen. Was sich in den Schlussminuten abspielte, spottet jedoch jeder Beschreibung. Über einen Pfiff wird wohl noch in Jahren gesprochen.

Was war passiert? Sieben Minuten Nachspielzeit waren im Estadio Mestalla angezeigt worden. Durch einen per VAR zurückgenommenen Elfer sollte am Ende sogar noch länger gespielt werden. Es lief die 99. Minute, als sich die Ereignisse schließlich überschlugen. Mit der letzten Aktion flankte Brahim Diaz auf Ex-BVB-Star Bellingham. Dann wurde es unglaublich. Der erfahrene Fifa-Referee Jesus Gil Manzano pfiff ab – während des Siegtreffers.

„Monumentaler Fehler“

Das Tor zählte nicht. Entgeisterte und schockierte Madrilenen stürmten auf den Schiedsrichter zu, drehten völlig durch. Borussia Dortmunds einstiger Superstar vorneweg. Er sah glatt Rot. Sofort überschlug sich alles im spanischen Fußball. Real Madrid spricht von einem „monumentalen Fehler“, fühlt sich betrogen. Der mächtige Klub droht mit Konsequenzen.

Schon vorher hatten sich die Ereignisse überschlagen. Mouctar Diakhaby zog sich eine Horror-Verletzung zu, brach sich wohl das Bein, als Aurelien Tchouameni mit seinem kompletten Körpergewicht drauffiel. Er musste sofort ins Krankenhaus. Am Ende sprachen aber alle nur noch über diesen einen Pfiff. Ex-BVB-Star Bellingham wird Real Madrid nun wohl einige Wochen fehlen. Ob es weitere Konsequenzen nach dem Skandalspiel geben wird, zeigen die nächsten Wochen.