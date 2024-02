Jude Bellingham ganz hellhörig – trifft Real Madrid jetzt DIESE krasse Entscheidung?

In Fußball-Europa bahnt sich ein Paukenschlag an. Und bei diesem hören insbesondere Jude Bellingham und Real Madrid ganz genau hin. Die Königlichen könnten ihre Mannschaft mit dem vielleicht begehrtesten Spieler der Welt verstärken.

Im Sommer könnte Kylian Mbappe auf den Markt kommen – und zwar ablösefrei! Seit Jahren baggert Real Madrid am Franzosen herum, bisher aber immer glücklos. Bildet er mit Jude Bellingham (hier mehr zu ihm lesen) bald eines der besten Duos des Planeten?

Jude Bellingham: Neuer Mega-Star?

Woran erkennt man, dass sich die Blicke ganz langsam in Richtung Transfer-Sommer richten? Richtig, die Zukunft von Kylian Mbappe steht zur Diskussion. Seit Jahren rechnen Experten damit, dass der Franzose Paris St. Germain verlassen würde – jetzt könnte es so weit sein.

Am Donnerstag berichteten mehrere Medien, dass der Spieler den Verantwortlichen von Paris mitgeteilt habe, dass er nicht über den Sommer hinaus bleibe. Damit könnte er ablösefrei wechseln, da sein Vertrag ausläuft. Das naheliegendste Ziel: Real Madrid mit Jude Bellingham.

Mbappe stand schon vor Wechsel

Schon im Sommer 2022 hatte Mbappe kurz vor einem Wechsel zu den Königlichen gestanden. Im letzten Moment entschied er sich dann allerdings doch dazu, eine hoch dotierte Verlängerung in der französischen Hauptstadt zu unterschreiben.

Die Gerüchte um ein Interesse Reals rissen dennoch nicht ab. Mbappe gilt als einer der besten Spieler der Welt – da ist es kein Wunder, dass der Verein, der einst den Spitznamen „Die Galaktischen“ trug, ein Wörtchen mitreden will.

Jude Bellingham schaut genau hin

Sollte Real also wirklich Nägeln mit Köpfen machen, bekäme der ohnehin schon mit Stars gespickte Kader nochmal einen Star-Boost. Das würde sicherlich auch den aktuellen Top-Star der Mannschaft freuen.

Nach seinem Wechsel von Borussia Dortmund nach Spanien hat sich Jude Bellingham in Windeseile als Stammspieler und bester Torschütze Reals etabliert. Er will mit dem Klub Titel gewinnen – besonders die Champions League. Da dürfte es ihn freuen, wenn er in Zukunft eine weitere Waffe zur Seite gestellt bekommt.