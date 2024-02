Jude Bellingham: Höchste Alarmstufe bei Real Madrid! Es wird immer dramatischer

Als Jude Bellingham zu Saisonbeginn bei Real Madrid unterschrieben hat, waren seine Hoffnungen groß, zahlreiche Titel mit dem spanischen Top-Klub zu holen. Den ersten Pokal holte der Ex-BVB-Star auch direkt zum Jahresbeginn im Supercup.

Zwei weitere Titel hat Jude Bellingham mit Real Madrid im Blick. Doch bei den Königlichen gibt es eine schlechte Nachricht nach der anderen. Für die Madrilenen und den ehemaligen Fan-Liebling von Borussia Dortmund könnte es knüppeldick kommen.

Jude Bellingham: Höchste Alarmstufe bei Real Madrid!

Bis vor einigen Wochen sah es bei Real Madrid so aus, als würde es eine Hammer-Saison werden. Mit dem Supercup-Titel fing das Jahr 2024 optimal an. Die Liga, der Pokal und die Champions League waren zudem noch geplant. Aus dem spanischen Pokal sind Jude Bellingham und Co. mittlerweile rausgeflogen. In der Königsklasse steht bald das Achtelfinale an und in der Liga gibt es einen spannenden Meisterschaftskampf mit der größten Überraschung der Saison FC Girona.

Für die heiße Phase der Saison braucht Real-Coach Carlo Ancelotti jeden Spieler. Doch seit Monaten plagen den spanischen Rekordmeister immer wieder Verletzungen. Zu Beginn verletzten sich Torhüter Thibaut Courtois und Abwehr-Star Eder Militao schwer, fehlen seitdem mit einem Kreuzbandriss. Dann kam vor einigen Wochen David Alaba hinzu, für den die Saison ebenfalls mit einem Kreuzbandriss gelaufen ist.

Jetzt reihen sich auch noch die letzten beiden Innenverteidiger Antonio Rüdiger und Nacho Fernandez hinzu. Beide Abwehrspieler werden Real Madrid erstmal nicht zur Verfügung stehen. Der deutsche Nationalspieler fehlt bis zu zwei Wochen.

Es wird immer dramatischer

Beim Spitzenspiel gegen Girona am Samstag (10. Februar) hat Ancelotti keinen einzigen Innenverteidiger zur Verfügung. Immerhin: Nacho kehrt beim CL-Hinspiel in Leipzig zurück. Militao soll im März wieder einsatzbereit sein. Für Jude Bellingham und die Madrilenen wird es wichtig sein, so viele fitte Spieler wie möglich zum Saisonendspurt zu haben.

Schließlich soll neben der spanischen Meisterschaft auch noch die Champions League gewonnen werden. Doch mit so vielen Verletzungen und Ausfällen werden die Sorgenfalten bei Ancelotti immer größer.